MotoGP, Marquez invidia Bagnaia: la confessione dal sapore di resa dello spagnolo

L’otto volte iridato, Marc Marquez, ha vissuto momenti di assoluto godimento in MotoGP, ma ora non gli resta che osservare i trionfi di Pecco Bagnaia.

La Ducati vince, la Honda soffre. Si potrebbe riassumere così il dualismo tra i due importanti costruttori. Da tre stagioni e mezza lo scenario della classe regina è stato, completamente, stravolto. Se per decenni la casa di Tokyo ha goduto e in Italia, salvo il 2007 con uno Stoner in formato mondiale sulla Rossa, si è penato con Valentino Rossi e Andrea Dovizioso sulla Desmosedici, nelle ultime tre annate la casa di Borgo Panigale ha stravinto la classifica costruttori.

Pecco Bagnaia è arrivato nel team factory al momento giusto, dopo i bassi vissuti nella squadra clienti della Pramac. I vertici lo hanno coccolato, credendo nel potenziale del numero 63, sino al raggiungimento del traguardo mondiale del 2022.

Il numero 1 oggi può guardare tutti dall’alto in basso, guidando una delle moto migliori di sempre. La Desmosedici GP23 è un concentrato di soluzioni vincenti, risultando nelle mani del torinese agile nei tratti misti e velocissima sul dritto, grazie ad una aerodinamica inavvicinabile.

KTM e Aprilia sono rimasti più in scia rispetto alle giapponesi, Honda e Yamaha. La Suzuki, al termine del 2022, ha addirittura deciso di dire basta. La M1 e la RC213V sono le lontane parenti dei bolidi che avevano distrutto la concorrenza dal 2008 al 2019. Nemmeno un fenomeno come Marc è stato in grado di indirizzare gli sviluppi di una Honda nata male.

Il centauro di Cervera, reduce dai suoi tanti infortuni, potrebbe rischiare di dover chiudere, anticipatamente, la sua carriera in caso di nuove rotture. Il trentenne è consapevole dei limiti della RC213V ed è stato costretto a cambiare approccio per terminare le corse e non farsi male.

Marquez prova gelosia per Bagnaia

Pecco si trova nel momento migliore della sua carriera. Si sta avvicinando a grandi passi alla sua seconda corona di fila, la terza della sua carriera nel Motomondiale. A suon di podi e vittorie nelle SR e nei GP il piemontese ha dimostrato di essere il rider più costante sulla Desmosedici. Nemmeno Martin e Bezzecchi riescono a mantenere il passo del campione del mondo.

Marc conosce benissimo quelle sensazioni, avendo festeggiato 8 titoli in carriera. Per anni in MotoGP ha avuto a disposizione una RC213V da sogno. E’ stato il punto di riferimento in pista, potendo guidare con una serenità totale. Il nativo di Cervera, nel 2014, ha inanellato 10 trionfi di fila nel suo cammino verso il secondo dei sei titoli ottenuti in top class. “Capisco perfettamente la sensazione che sente ora Pecco. Ha una fiducia in se stesso, nel progetto e nella moto che sono incredibili”, ha annunciato Marc a Motorsport.com.

“Quando la moto va bene non tocchi nulla, questo ti consente di focalizzarti sulla tua guida. Lui si sente praticamente invincibile“, ha sancito Marquez su Bagnaia. Marc tornerà più nella spirale positiva che aveva caratterizzato la sua carriera sino al crash di Jerez del 2020?