Marquez, divorzio in vista con la Honda? Il nuovo spiffero che fa rumore

Marc Marquez ha vissuto un altro week-end difficile in Austria, e c’è chi scommette sul suo addio alla Honda. Parole dure.

Il fine settimana del Gran Premio d’Austria ha visto Marc Marquez chiudere in 12esima posizione, ed è riuscito, per la prima volta nel 2023, a concludere una gara. Si tratta di un risultato piuttosto deludente per uno come lui, che come ha detto qualche giorno fa, ha deciso di cambiare approccio, prendendosi meno rischi possibile.

Al Red Bull Ring infatti, non è caduto nemmeno una volta nell’arco di tutto il fine settimana, ma con una Honda ridotta così, non si può pensare di fare tanto meglio. Sulla RC213V ha fatto il proprio esordio un nuovo pacchetto aerodinamico, che ha cambiato anche visivamente le forme della moto, ma è ancora troppo poco per pensare di chiudere il gap.

La Ducati con Pecco Bagnaia è perfetta in ogni singolo punto della pista, ed è in grado di fare la differenza su tutti. La KTM di Brad Binder, seconda al traguardo, va sempre più forte, ed è ormai seconda forza di questa MotoGP, ed anche l’Aprilia è chiaramente avanti alle moto giapponesi.

Marquez non è più l’uomo dei miracoli, ed ha ormai capito che occorre lavorare con la squadra e cercare di raccogliere più dati possibile. Tuttavia, questo processo richiede molto tempo per recuperare, ma c’è qualcuno che è sempre più convinto che presto darà l’addio alla sua squadra.

Marquez, l’ex campione predice il suo addio alla Honda

Vedere Marc Marquez ridotto a lottare nelle retrovie è un grande peccato per l’intera MotoGP, la quale ha bisogno di un pilota così talentuoso e spettacolare. Come ormai abbiamo modo di vedere ogni domenica, le gare sono divenute noiose, e le battaglie non ci sono quasi più.

Pecco Bagnaia è abituato a prendere il via ed a scappare, senza che nessuno possa mettersi tra di lui e la vittoria. Riguardo alla situazione di Marc si è espresso Neil Hodgson, campione del mondo Superbike nel lontano 2003, che ne ha parlato ai microfoni di “TNT Sports“.

Ecco le sue parole sul grande campione: “Marc sorride, ma credo che ciò che sta accadendo gli stia uccidendo l’anima. Non è mai stato lento come pilota, è una macchina vincente e non si è mai accontentato, ma deve farlo per forza. Lui sta facendo tutto il possibile per uscirne, e sono sicuro che stia cercando di andare a guidare un’altra moto“.

Hodgson ha poi rincarato la dose, parlando di una situazione molto triste per Marquez: “Sono i primi punti dell’anno in gara, quanto tempo fa si è corsa la prima gara? Sembra davvero una vita, è davvero una storia triste per Marc e la Honda“. A questo punto, la scelta starà al nativo di Cervera, ma un addio, in chiave 2024, pare quasi impossibile dopo che la KTM ha chiuso la porta. Per il 2025 però, le cose potrebbero cambiare ed anche parecchio, a meno che la Honda non faccia un miracolo.