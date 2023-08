Ford, ritorno in pista col botto: la macchina è un mostro da fantascienza “terminerà” tutti

Grandi cambiamenti in casa Ford, con un modello pazzesco che è pronto a lasciare a bocca aperta tutti quanti.

Tra le case che negli ultimi anni hanno dimostrato di poter rialzare maggiormente la testa dopo un periodo complicato, non si può di certo non citare la Ford. La società di Detroit infatti è una di quelle che si è mostrata maggiormente attiva e pronta a rinnovarsi sempre di più.

Non sono di certo mancate le critiche nei suoi confronti in questi ultimi anni, soprattutto perché è una delle società che in assoluto sta continuando la propria campagna di scetticismo contro l’elettrico.

Questo lo dimostra anche il fatto che di recente ha dovuto rinviare il lancio della Explorer, un modello che in Europa dovrà ancora attendere l’immissione sul mercato. Per questo motivo non mancano di certo le perplessità, ma allo stesso tempo c’è voglia di conoscere un nuovo storico modello.

Indubbiamente la Mustang è in assoluto la tipologia di Ford che negli anni ha avuto modo di entrare maggiormente nel cuore della gente. Ecco dunque come mai di recente ha fatto di certo scalpore la notizia che questo veicolo non diventerà mai elettrico, ma al massimo ibrido.

Il tutto diventa ancora più incredibile soprattutto alla luce del fatto che una nuova Mustang sta per approdare sul mercato. Si tratta della GTD, un’auto che prende grande ispirazione da un’auto che ha già fatto la storia della Ford.

Ford Mustang GTD: il nuovo gioiello americano

La Ford ha capito che per poter risollevare il proprio mercato è fondamentale che possa imporsi anche nel mondo dei motori. Il WRC in questa stagione è un vero e proprio disastro, con il solo Ott Tanak che non può di certo fare miracoli.

Nonostante questo è molto atteso per il 2024 il ritorno nel WEC da parte della Ford e intanto è stat lanciata proprio una nuova versione di GT. Si chiama la GTD, una vettura che si mette in evidenza con un colore ribattezzato “Polymimetic Grey”.

Stando a quanto riporta auto.everyeye.it, il colore sarebbe un omaggio nei confronti del film Terminator 2. Si tratta di un film storico, uscito nelle sale cinematografiche nel 1991 e che ha sempre avuto l’intento di imporsi come una delle migliori pellicole della propria generazione.

Al di là del colore non vi è dubbio che gli appassionati della categoria e della Ford vogliono conoscere il suo motore. La Ford ha deciso infatti di virare per un V8 da 5200 di cilindrata che ha modo di erogare un massimo di 800 cavalli.

Per poter rendere ancora più prestazionale il motore, la Ford ha deciso di abbinare il tutto anche a una doppia frizione con otto marce diverse, con la trazione che sarà posteriore. L’auto sarà la grande gioia di tutti quei fortunati che potranno permettersela.

Si dovrà aspettare ancora un po’ di tempo prima di vederla apparire sul mercato, con la data che sarà compresa tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Più certo invece il prezzo di partenza che dovrebbe aggirarsi sui 275 mila Euro.