Ford, botta terribile: non c’è pace per il marchio, preoccupazione alle stelle

Incredibile cambiamento in casa Ford, con la casa statunitense che subisce una botta terribile che avrà delle dure conseguenze.

In questi ultimi anni la Ford ha vissuto dei momenti di alti e bassi, con qualche scossone che di sicuro ha minato le certezze dalle parti di Detroit. Ecco dunque come mai si è cercato di migliorare la situazione negli Stati Uniti cercando di ampliare la propria gamma.

In diversi momenti complicati è giusto e normale che si possa provare a ribaltare il trend dando vita a dei nuovi modelli. La Ford non ha mai negato di essere fortemente preoccupata per quanto riguarda lo sviluppo sempre più costante delle auto elettriche.

Secondo le massime cariche dirigenziali infatti si tratta di un problema da tenere in grossa considerazione, dato che la maggior parte delle materie prime si trovano in Cina. Nonostante questo l’elettrico è il futuro, proprio per questo motivo deve essere potenziato sempre di più.

Ecco dunque come mai anche il proprio apporto nel mondo del WRC, il mondiale Rally, sia stato limitato nell’ultimo periodo. La Ford Puma corre per il Team M-Sport, ma sicuramente la casa americana non foraggia la Scuderia per poter tenere testa a Toyota e Hyundai.

Oltre a questi problemi in ambito sportivo ci sono anche guai in vista per la Ford. Il nuovo modello elettrico tanto atteso dalla propria clientela è la Explorer, un Suv di dimensioni imponenti e che avrà modo di impattare zero sull’ambiente, ma ecco che cosa sta succedendo.

Gravi ritardi per la Ford Explorer: ecco cosa accade

Il primo trimestre del 2024 avrebbe dovuto far sì che la Ford Explorer si palesasse in tutto il proprio splendore, peccato che Autocar ha annunciato il rinvio. La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale con la Explorer che non vedrà la luce prima dell’estate del 2024.

Non sembra davvero esserci pace per questo modello molto atteso che a quanto pare non è riuscito a rispettare le norme legate alla batteria. Il regolamento in questione che la Ford non ha ancora rispettato è UN 100.3 e parla non solo dell’efficienza di queste ultime, ma anche della sua sicurezza.

Per poter fare in modo che non accadano guai imprevisti, l’Unione Europea ha deciso di dare vita a nuovi test molto più selettivi per le batterie. Dunque la Explorer dovrà essere sottoposta un’altra volta a delle prove di conformità, dando così modo ai clienti di capire come poter risolvere il problema della batteria.

Nonostante questi ritardi non manca il buonumore in casa Ford, come riporta sempre Autocar. A parlare è stata la sede centrale con un comunicato ufficiale nel quale l’azienda si dichiarava entusiasta pe aver dato vita al primo veicolo elettrico prodotto nella sede di Ford Cologne Electric Vehicle Center.

Una volta che saranno svolti gli ultimi test, la Ford Explorer sarà pronta a essere consegnata. Non ci dovrebbe essere particolari problemi, dato che l’auto monta una piattaforma e una batteria direttamente da Gruppo Volkswagen e la casa tedesca non ha in programma particolari richiami. La Ford dunque può stare tranquilla e la Explorer, solo con più calma, avrà modo di spopolare in giro per l’Europa.