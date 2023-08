Ferrari, ancora una follia ai box: stavolta l’errore è stato madornale

La Ferrari continua a sbagliare tutto, e quanto accaduto con Leclerc ai box in Olanda testimonia l’incapacità di questo team.

Il Gran Premio d’Olanda della F1 ha visto l’ennesimo successo di Max Verstappen e della Red Bull, mentre la Ferrari se ne va da Zandvoort, ancora una volta, con la coda tra le gambe. Carlos Sainz è giunto quinto dopo una buona gara, andando oltre le possibilità di questa vettura.

Charles Leclerc è stato costretto al terzo ritiro di questa stagione da incubo, venendo nuovamente superato dal compagno di squadra in classifica. Di certo, non è questo il suo primo problema, dal momento che il livello del Cavallino è praticamente sotto lo zero.

La Ferrari è ormai una nobile decaduta, nella quale si sbaglia tutto ciò che c’è da sbagliare, ed è ovviamente un grande dispiacere per tifosi ed appassionati. Nelle prossime righe, andremo a dare un’occhiata ai clamorosi errori che sono avvenuti nei primi giri di Zandvoort, con Leclerc che ne è stato fortemente penalizzato.

Ferrari, ennesimo errore di Xavi Marcos in Olanda

Il solito errore della Ferrari è avvenuto prima del solito questa volta, alla fine del primo giro. In quel caso, quando stava cadendo la pioggia, Charles Leclerc ha avuto una buona intuizione, richiedendo il cambio gomme per passare alle Intermedie. Ma purtroppo per lui, come potrete vedere nel team radio che abbiamo postato in basso, Xavi Marcos, il suo ingegnere di pista, ha combinato il solito errore clamoroso.

Invece di avvisare subito i meccanici di uscire con le gomme per il pit-stop, ha continuato a parlare con Charles sino al pit-stop, quasi senza accorgersi che la Rossa del monegasco stesse rientrando ai box. Inoltre, c’è anche un altro discorso da affrontare, che è quello che riguarda la poca capacità di reazione, che ormai si vede da troppi anni. Leclerc aveva avuto un contatto con la McLaren di Oscar Piastri, danneggiando la bandella dell’ala anteriore che era volata via.

L’episodio è avvenuto circa una 30ina di secondi prima rispetto al rientro ai box, per cui, c’era tutto il tempo per cambiare l’ala anteriore alla sosta. Ciò significa che c’era tutto il tempo per organizzare la sostituzione, e nelle ore successive al fattaccio è emerso anche un altro dettaglio curioso. Durante la sosta, si vede un meccanico che indica il danno all’ala, ma nessuno che interviene per sostituirla.

rewatched Charles’ driver cam & he made the call to pit, the way they’re negotiating with him as he’s in the pit lane (but it’s fine they were totally ready not like they could have benefited from idk, crazy idea, just listening to him) pic.twitter.com/0aXbJRqcKJ — Formula Whatever (@formulawhatever) August 27, 2023

Certi errori, e questo va ribadito ancora una volta, non sono da Ferrari, o meglio, non rappresentano il mito di questo marchio. Per il resto, la Scuderia modenese è ormai ridotta allo sbando, in cui una serie di personaggi dalle scarse qualità sono inspiegabilmente ancora ai loro posti.

Marcos, nell’ultimo biennio, ha accumulato una serie di errori clamorosi, senza contare le penalità di impeding che ha fatto prendere al suo pilota. Inoltre, è davvero complesso pensare che le cose possano migliorare nei prossimi anni, visto che il gruppo di lavoro, a meno di rivoluzioni, non cambierà in poco tempo.