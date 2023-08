MotoGP, GP Catalogna: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La MotoGP, dopo una settimana di sosta, torna protagonista nel prossimo weekend per il GP di Catalogna, dove è attesa una sfida più aperta.

Nel 2023 la classe regina ha raddoppiato lo spettacolo con le Sprint Race. Se, da una parte, le gare brevi anticipano i temi e, spesso, i protagonisti sul podio della domenica, hanno reso per i fan a casa e sulle tribune piĂą concito il weekend. La Ducati non vince sul circuito di MontmelĂł dal 2018.

L’ultimo alfiere della casa di Borgo Panigale in grado di mettere i piedi sul primo gradino del podio era stato Jorge Lorenzo. Quest’ultimo sfatò un tabù che andava avanti per la Rossa dal trionfo di Casey Stoner nel 2007. Questo particolare darà una spinta ulteriore a Pecco Bagnaia, autore di weekend perfetto nella tappa precedente al RB Ring. Il campione in carica sta attraversando un momento di forma spettacolare, avendo inanellato risultati positivi a raffica.

Nella scorsa stagione il ducatista non fu fortunato perché fu estromesso subito dalla battaglia a causa di un colpo alla prima curva. Il rider della Honda LCR, Nakagami, lo prese in pieno, mettendo fuori gioco anche Alex Rins. Stavolta i punti in graduatoria garantiscono un ottimo cuscinetto. Il centauro torinese ha creato un solco in classifica rispetto agli altri due ducatisti, Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Pecco ha 62 punti di vantaggio sullo spagnolo del team Pramac e 68 sul centauro del team VR46.

Pecco non è mai riuscito a chiudere in top 5 al Montmeló. Aprilia e KTM proveranno a creare qualche grattacapo al campione del mondo. Nel 2021 Miguel Oliveira riuscì a strappare una sorprendente P1, davanti alle Ducati di Johann Zarco e Jack Miller. Il portoghese proverà a replicare ora nella squadra satellite dell’Aprilia.

MotoGP, ecco gli orari del Gran Premio della Catalogna

Sul tracciato spagnolo sperano di strappare un buon risultato anche i rider della Yamaha e della Honda. Nel 2022 Fabio Quartararo conquistò la vittoria di gran carriera, credendo nella possibilità di confermarsi campione. Alla fine del campionato subì la rimonta più cocente nella storia della MotoGP. Marc Marquez ha vinto in due occasione in Catalogna, l’ultima nella sua ultima annata trionfale nel 2019. Non avrebbe mai potuto immaginare di non tornare più ai suoi livelli a causa dell’infortunio di Jerez.

Volgendo lo sguardo all’albo d’oro, vanno ricordate le imprese di Valentino Rossi in MotoGP che si aggiudicò 6 gare, oltre ad una in classe 500. Il Dottore è ancora il primatista assoluto, davanti a Jorge Lorenzo a quota 5 e Casey Stoner e Marc Marquez con 2 trionfi all’attivo. Un trionfo, invece, per Loris Capirossi, Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Miguel Oliveira e Fabio Quartararo.

Orari TV GP Catalogna su SKY

Venerdì 1 settembre

Prove libere 1

10:45

Prove libere 2

15:00

Sabato 2 settembre

Prove libere 3

10:10

Qualifiche

10:50

Sprint Race

15:00

Domenica 3 settembre

Warm-up

09:45

Gara

14:00

Orari TV GP Catalogna su TV8

Sabato 2 settembre

Sprint Race

15:00 in diretta anche su TV8

Domenica 3 settembre

21:45 in differita su TV8