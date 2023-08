Moto 1000 GP, incidente tragico in gara: muoiono 2 piloti, immagini agghiaccianti (VIDEO)

Nel campionato nazionale Moto 1000 GP sono rimasti senza vita due centauri dopo un terribile crash. La straziante scena è terribile. La corsa si è conclusa anzitempo. Le immagini, ribadiamo, sono molto forti.

In Brasile, nel corso della Moto 1000 GP, sono deceduti due rider. Un 42enne e un 38enne, sul tracciato di Zilmar Beux di Cascavel, città dello stato del Paranà , hanno perso la vita a seguito di un incidente all’uscita di una curva.

Il bolide del 42enne André Verissimo Cardoso ha sbandato. Il centauro ha provato a rimettersi in piedi, prontamente, ma è stato centrato dal collega che sopraggiungeva. Il pilota 38enne Erico Veri­ssimo da Rocha è stato, a sua volta, disarcionato dalla moto e ha perso la vita.

Moto, altro lutto nel mondo delle due ruote

Le immagini sono, veramente, forti. Subito dopo l’impatto sono risultate chiare le condizioni disperate dei protagonisti. Non è la prima volta che accadono tragedie terribili in pista. Nell’ultimo anno hanno perso la vita in tanti. Ecco cosa è accaduto al Max GP. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Entrambi hanno perso la vita poco dopo il ricovero in ospedale.

La corsa è stata sospesa e, in seguito, è stato cancellato l’evento per il lutto. Da parte di tutta la redazione di tuttomotoriweb.it le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici dei piloti scomparsi.