Marquez e la Ducati, l’ammiccamento che non ti aspetti: ora parla anche il boss della Rossa

Marc Marquez sogna la Ducati, ma l’obiettivo è molto difficile da raggiungere. Ecco cosa ha detto il boss di Borgo Panigale.

La MotoGP vive una settimana di relax prima del prossimo appuntamento, che si disputerà in quel di Barcellona. Di solito, su questa pista si correva a giugno, ma quest’anno l’evento è stato spostato molto più in avanti. Marc Marquez sarà uno dei piloti da tenere d’occhio, visto che sarà la sua gara di casa.

Il nativo di Cervera, di grandi speranze, non ne ha, dal momento che la Honda continua a soffrire parecchio ed i problemi non verranno risolti in poco tempo. Il nativo di Cervera, per la prima volta in stagione, ha visto la bandiera a scacchi in gara in quel dell’Austria, giungendo solamente 12esimo. Qualche piccolo passo in avanti, la RC213V sembra averlo fatto con il nuovo pacchetto aerodinamico, che ha donato anche un aspetto diverso alla zona frontale della moto.

Ovviamente però, non basta uno sviluppo per rendere competitiva una moto che non lo è affatto, e di tempo ce ne vorrà parecchio per avvicinare la Ducati. Marquez, dal canto suo, sa che non ne ha troppo, visto che ha scavalcato la soglia dei trent’anni, ed è molto complesso pensare di tornare a vincere il mondiale dopo questa età.

Marc è un pilota che ha cambiato approccio, concentrandosi sul portare a termine le gare e raccogliere dati, senza rischiare troppo e finire a terra ogni domenica. In Austria ha raggiunto il suo obiettivo, ma è ancora troppo poco. Il sogno è ovviamente la Ducati, ma che appare quasi impossibile.

Marquez, ecco le parole di Gigi Dall’Igna sul futuro

Marc Marquez è considerato da molti come il più forte sulla griglia, nonostante gli infortuni e tutto ciò che gli è successo in questi anni. Molte volte si è parlato di un suo addio alla Honda in direzione KTM, ma ora è ufficiale che ciò non avverrà prima del 2025.

In queste ultime ore, dopo l’addio di Johann Zarco al team Pramac, si è parlato della possibilità di vedere il nativo di Cervera su quella moto, ma Gigi Dall’Igna, intervistato da “Speedweek.com“, ha subito fatto capire che non ci sarà questa possibilità, almeno per ora.

Ecco le sue parole: “Non voglio fissare una scadenza con la squadra e con Bezzecchi, ed infatti non lo abbiamo fatto. La squadra dove corre ha come moto la Ducati, e Marco è veramente un grande pilota. Lui è cresciuto nella nostra famiglia, ma è nell’interesse di tutti prendersi più tempo per la decisione, che forse arriverà tra Barcellona e Misano“.

Dall’Igna ha poi parlato di Marc: “Marquez in Ducati? La questione è complessa e non credo che Marc guiderà mai con la Ducati in futuro, ma è anche vero che nulla è impossibile in questo sport. Non c’è bisogno di parlare della sua velocità, sappiamo quanto sia forte. Ma c’è anche da dire che tutti i piloti sono molto veloci con la Ducati“.