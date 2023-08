Valentino Rossi non smette mai di “vincere”: arriva un altro premio per lui

Il nove volte iridato, Valentino Rossi, verrà omaggiato nella sua Tavullia. Il campione non vede l’ora di presenziare all’evento in suo onore.

Con l’assenza di Valentino Rossi la classe regina ha avuto un calo di ascolti, nonostante il trionfo mondiale di un pilota italiano sulla Ducati. Buona parte, tra l’altro, del merito del successo di Bagnaia va alla creazione dell’Academy VR46, nata proprio con l’obiettivo di spingere tanti giovani talenti nostrani verso i piani alti del motociclismo.

La capacità imprenditoriale di Valentino Rossi ha sempre contraddistinto il suo percorso professionale sin dalle categorie minori. Il centauro di Tavullia, grazie ad una personalità fuori dagli schemi, è stato capace di impreziosire il Motomondiale con highlight indimenticabili.

Non si è, semplicemente, guadagnato la fama di cannibale, diventando uno dei più forti centauri della storia delle due ruote ma ha saputo creare una atmosfera speciale, grazie a rivalità uniche ed uscite mediatiche fuori dagli schemi.

Nella vita il talento, a volte, non basta e per emergere tra un esercito di altri giovani con lo stesso obiettivo serve coraggio. Valentino Rossi è stato per la MotoGP quello che, probabilmente, Michael Schumacher ha rappresentato in Ferrari.

Un campione in grado di tenere incollati gli spettatori di qualsiasi età alla TV ogni domenica, oltre a trascinare milioni di appassionati in giro per il mondo sulle tribune dei principali autodromi.

Non c’è angolo della terra dove il nome di Valentino Rossi non si è conosciuto e questo è un primo riconoscimento che solo i più grandi artisti, in ogni settore, riescono ad ottenere. ebbene non abbia coronato il sogno di vincere il suo decimo riconoscimento iridato Rossi ha lasciato un seguito di passione a tutti coloro che hanno persino iniziato a guidare le moto, imitando le movenze del suo stile di guida.

Valentino Rossi e il riconoscimento a Tavullia

Nel corso di 26 anni carriera nel Motomondiale il Dottore, passo dopo passo, ha saputo ricreare il suo universo sportivo nella cittadina in provincia delle Marche. L’ex Aprilia, Honda, Yamaha e Ducati ha fatto tanto per la sua terra d’origine. Finalmente sarà premiato nell’evento “Tavullia Vale” dove riceverà le chiavi della sua cittadina.

L’evento si sarebbe già dovuto svolgere, ma a causa delle conseguenze del maltempo che ha imperversato in Emilia Romagna, nel mese di maggio, è stato rinviato. Per fortuna la zona è tornata ad essere il polo della passione in questa calda estate. L’evento sarà condotto da Guido Meda e Mauro Sanchini di Sky e tutti i piloti dell’Academy renderanno omaggio al 9 volte iridato nella sua cittadina.

L’evento è stato organizzato con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Tavullia e si prevedono tantissimi fan che giungeranno ad ogni parte del mondo. Sarà l’occasione per ripercorrere le tappe fondamentali della carriera del #46, sino all’evento più atteso della consegna delle chiavi di Tavullia. Dal 2022 il pilota è impegnato nell’automobilismo e, recentemente, ha trionfato a bordo della BMW nella vicina pista di Misano.