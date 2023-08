Quanto prende al mese Charles Leclerc? Ecco le assurde cifre

Charles Leclerc è il pilota di punta di casa Ferrari, e porta a casa un bello stipendio. Ecco a quanto ammonta di preciso.

La Ferrari di Frederic Vasseur ha deciso di puntare su Charles Leclerc, che però ora merita una monoposto che possa essere competitiva. Il monegasco sta per concludere il quinto anno a Maranello, e non è mai stato in lotta seriamente per il titolo mondiale, con sole cinque vittorie all’attivo.

Il giovane talento del Cavallino ha condotto la classifica iridata per le prime cinque tappe lo scorso anno, prima di cedere al ritorno del devastante tandem composto da Max Verstappen e dalla Red Bull, i quali non hanno lasciato scampo a niente e nessuno, e continuano a farlo oggi.

A Leclerc non manca di certo il talento, ma la sua sfortuna è stata quella di capitare nel peggior momento della storia del Cavallino, al pari dei primi Novanta. Tuttavia, Charles si può consolare con uno stipendio di altissimo livello, che comunque è inferiore a molti suoi colleghi. Ecco a quanto ammonta.

Leclerc, ecco quanto guadagna ogni mese

Secondo i dati diffusi da Forbes, Charles Leclerc avrebbe guadagnato una cifra compresa tra i 22 ed i 23 milioni di dollari nel 2022, con un bonus di circa 10 milioni oltre ai 12 che prende dalla Ferrari come stipendio base, visto l’ottenimento di vittorie e piazzamenti, oltre che del secondo posto nella classifica costruttori.

Visto come stanno andando le cose in questa stagione, ovviamente per colpe non sue, è lecito attendersi uno stipendio leggermente più basso nel 2023, ma noi ci atteniamo ai dati di cui siamo attualmente in possesso. Il monegasco, in base ai dati appena citati, avrebbe un incasso mensile di circa 1,8 milioni di dollari, di certo una cifra non da poco.

Tuttavia, parliamo di un ingaggio nettamente inferiore rispetto a quello dei più pagati in assoluto, vale a dire Max Verstappen e Lewis Hamilton. Il campione del mondo, nel 2022, ha incassato ben 58 milioni di euro, mentre il suo predecessore ne ha portati a casa 55.

Anche nei loro casi, oltre allo stipendio base che percepiscono dalla Red Bull e dalla Mercedes, c’è un’importante introito che deriva dai bonus. Per Leclerc le cose potrebbero però evolvere in meglio molto presto, visto che le cifre di cui si parla per il prossimo rinnovo di contratto sono molto più elevate.

Il monegasco sta trattando la permanenza a Maranello sino al 2029, e si partirebbe da un rinnovo biennale con valenza sino al 2026 compreso. Se dovesse poi attuare il rinnovo anche sino al 2029, andrebbe a guadagnare ben 185 milioni di dollari in cinque stagioni, più un bonus di 50 milioni per l’ultimo anno di contratto.

Charles sta anche valutando il progetto a lungo termine della Ferrari, che con Frederic Vasseur punta a far molto meglio rispetto alla gestione di Mattia Binotto. A questo punto, siamo tutti in attesa di capire se il #16 rinnoverà o meno, ma tutto lascia presagire che lo farà senza colpi di scena.