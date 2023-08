MotoGP, Valentino Rossi in delirio per Bagnaia: parole che fanno sognare

Valentino Rossi esalta il nuovo padrone della MotoGP, ovvero Pecco Bagnaia, che ha dominato in Austria. Ecco le sue parole.

Vent’anni fa era Valentino Rossi a dominare la MotoGP, ed ora tocca a Pecco Bagnaia. Dopo l’epopea degli spagnoli, l’Italia è tornata a dettare legge, e lo fa con un pilota che guida una moto del nostro paese. L’accoppiata composta dal rider torinese e dalla Ducati è imbattibile, ed il bis iridato è ad un passo.

Il Gran Premio d’Austria ha visto Bagnaia piazzare un nuovo primato, dal momento che ha vinto sia la Sprint Race che la gara domenicale senza mai cedere il primo posto a nessuno. Da quando esiste la garetta del sabato, nessuno era mai riuscito in quest’impresa, ed in pochi lo hanno sottolineato.

A Spielberg c’era anche Valentino Rossi, che ha seguito da vicino le gesta dei suoi piloti. L’Academy sta dominando la MotoGP, ed anche il Mooney VR46 Racing Team ha avuto un ottimo fine settimana. Il “Dottore” si è dimostrato molto felice per i risultati ottenuti dai suoi piloti e dalla sua squadra.

MotoGP, Valentino Rossi gasa Pecco Bagnaia

La MotoGP è nelle mani di Pecco Bagnaia, e c’è da dire che questo pilota sta guidando come mai aveva fatto in carriera. Il campione del mondo non sbaglia più, ed in staccata fa una netta differenza sugli altri di casa Ducati. La Desmosedici GP23 gli è cucita addosso, ed il GP d’Austria è quello che ha dominato più di tutti in carriera.

Come detto, ai box era presente anche il grande Valentino Rossi, che è andato a seguire la gara in pista, godendosi la rimonta di Marco Bezzecchi e Luca Marini, i quali hanno chiuso al terzo ed al quarto posto. Nella mattinata del Red Bull Ring, aveva festeggiato il successo di Celestino Vietti in Moto2, un grande riscatto per lui dopo una stagione molto difficile. Intervistato da “SKY Sport MotoGP”, il pilota di Tavullia non ha trattenuto l’entusiasmo.

Ecco le sue parole: “Per l’Academy è stata una giornata fantastica, i nostri piloti hanno fatto davvero molto bene. Celestino Vietti ha vinto in Moto2, avevamo delle vibrazioni positive sul fatto che sarebbe andata bene e così è stato. Marini e Bezzecchi ci hanno fatto godere, grandissima rimonta e Marco è riuscito a salire anche sul podio“.

Il “Dottore” ha poi commentato il dominio di Bagnaia: “Cosa vogliamo dire su Pecco? Lui è stato perfetto per tutta la durata del fine settimana, non ha sbagliato una curva. Per quanto riguarda noi, dobbiamo pensare di stare davanti a Martin con Bezzecchi per tutta la seconda parte di stagione, perché diventare vice-campione del mondo della MotoGP“.

Valentino Rossi è poi tornato sulla superiorità di Bagnaia, affermando, sorridendo, che per la sua squadra sarebbe ottimo vincere qualche altra gara: “Pecco sta facendo davvero paura, ma è nel team ufficiale ed ha più esperienza, oltre ad essere al top della carriera. Per noi sarebbe ottimo già fregarlo qualche volta“.