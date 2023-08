Lutto terribile nel motociclismo italiano: incidente terribile al Mugello

Un terribile lutto ha colpito l’autodromo del Mugello e in generale il motociclismo italiano. Un pilota è morto durante la gara.

Una tragedia ha colpito poco fa l’autodromo del Mugello, noto per aver ospitato negli anni la MotoGP e in alcuni casi anche la F1. Un pilota, infatti, è deceduto a seguito di un brutale incidente che lo ha visto protagonista. A quanto pare il tutto si sarebbe svolto durante il Trofeo Italiano Amatori Classe 1000 Avanzata.

La gara, valida per la Coppa FMI Federazione Motociclistica Italiana, secondo quanto riferito dal Mugello Circuit, l’incidente avrebbe visto coinvolte ben 3 moto che sul rettilineo finale avrebbero avuto un contatto a sole 3 tornate dalla fine della gara. Purtroppo per uno dei piloti le condizioni sono subito apparse gravi.

Mugello, gare stoppate: come stanno gli altri due piloti coinvolti?

L’uomo è stato immediatamente soccorso dai medici del circuito. Questi hanno provato in tutti i modi a tenerlo in vita, con l’eliambulanza già pronta a trasportarlo al vicino Policlinico di Careggi. Purtroppo però si sono dovuti tutti arrendere davanti alla morte che ha colpito il povero pilota.

Fortunatamente gli altri due rider coinvolti non sono in pericolo di vita e sono stati trasferiti all’Ospedale di Careggi per le cure del caso. La Promo Racing che era l’organizzatrice dell’evento ha deciso di stoppare tutte le gare di giornata in segno di rispetto verso questo grave lutto. Gli ultimi giorni sono stati davvero neri per il motociclismo con numerosi lutti che hanno falcidiato il mondo dei rider. Da parte della redazione di Tuttomotoriweb.it vanno le più sentite condoglianze alla famiglia del pilota deceduto quest’oggi al Mugello.