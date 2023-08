Verstappen giganteggia a Zandvoort: ecco il segreto del suo capolavoro

Max Verstappen è troppo forte nelle qualifiche di Zandvoort, dove demolisce tutti. Ecco le sue parole dopo la pole position.

Le qualifiche del Gran Premio d’Olanda hanno regalato la pole position a Max Verstappen, che ora ha raggiunto, a quota 3 pole position a Zandvoort, il primato in questa gara, che lo vede ora affiancato a René Arnoux. Il campione del mondo si è inventato il classico giro perfetto, dopo una sessione non semplice.

Nel Q3, infatti, era sceso in pista con le Intermedie, mentre gli altri avevano optato per le slick, e la Red Bull non aveva azzeccato la scelta. Tuttavia, nel finale ha montato le Soft ed ha sparato un impressionante 1’10”567 con gomma Soft, rifilando oltre mezzo secondo a Lando Norris ed alla sua McLaren.

Il campione del mondo ha fatto una differenza enorme nel settore centrale, su una RB19 che è perfetta, ma solo nelle sue mani. Verstappen ha infatti rifilato un secondo e tre decimi a Sergio Perez, che è addirittura settimo, subito dietro alla Ferrari di un buon Carlos Sainz.

Super Max si è così goduto il boato della sua gente, nella consapevolezza che anche l’esito dell’appuntamento di Zandvoort sia ormai già scritto. La gara sarà sul secondo posto, e ci aspettiamo una bella lotta dietro di lui. La pista olandese, ancor più di tante altre, esalta questo fenomeno assoluto.

Verstappen, ecco le sue parole dopo la pole position

Max Verstappen si è preso l’ennesima pole position di questa stagione, ed in gara avrà la possibilità di vincere la nona corsa di fila, eguagliando Sebastian Vettel. Si tratterebbe di un record davvero storico, con la seria possibilità di farlo tutto suo a Monza, dove si correrà tra una settimana.

La Red Bull ha messo in mostra un passo gara inarrivabile, per cui, i rivali dovranno sperare solamente in un problema tecnico della RB19 per sperare di salire sul gradino più alto del podio. Subito dopo aver staccato la pole position, il fenomeno olandese ha raccontato le sue sensazioni. La gioia, ovviamente, era evidente.

Ecco le sue parole: “Il gap di mezzo secondo? Devo dire che le qualifiche sono state molto complicate, siamo partiti con le Intermedie ma con un asfalto nuovo che è davvero molto scivoloso, e bisognava mettere insieme in giro stando fuori dai guai. Siamo stati bravi a gestire tutto bene, per poi mettere le gomme d’asciutto alla fine. C’era la traiettoria giusta in alcuni punti, ho corso alcuni rischi ma l’ultimo giro è stato davvero ottimo“.

Verstappen ha poi aggiunto: “La gestione con il team e la scelta delle gomme alla fine? Avevamo già visto in passato che c’era bagnato, ma cui c’erano delle condizioni diverse, la pista si è asciugata molto in fretta, ma quell’errore di montare le Intermedie alla fine non ci è costato nulla, è andata davvero bene. La pole davanti alla mia gente? Beh, è sempre incredibile andare così forte qui, speriamo di completare l’opera alla domenica“.