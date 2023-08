Leclerc ammette i problemi Ferrari, ma cova ancora una speranza

Disastroso il venerdì della Ferrari in quel di Zandvoort, con Charles Leclerc solo 11esimo. La situazione è da mani nei capelli.

Il calvario della Ferrari non sembra avere fine, ed il venerdì di prove libere del Gran Premio d’Olanda ha fotografato una situazione drammatica. Il podio ottenuto da Charles Leclerc in Belgio è già lontano anni luce, dal momento che la SF-23, su una pista in cui serve carico aerodinamico, non è stata in grado di mettere neanche un pilota in top ten.

Il monegasco ha girato in 1’11”915, chiudendo in 11esima posizione, con 585 millesimi di ritardo dalla McLaren di Lando Norris, che in 1’11”330 con gomma Soft ha ottenuto il miglior tempo. Il distacco non è gigantesco considerando che ci sono di mezzo tante altre auto, ma si scopre invece enorme dal momento che quella di Zandvoort è una pista molto breve. Uno degli aspetti più particolari è legato alla scelta del carico aerodinamico, del tutto non attinente con questo tracciato.

Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo nell’ultimo settore, perdendo un’eternità nel primo e soprattutto nel terzo. Le velocità di punta delle Rosse sono molto elevate, come se fosse stato scelto un assetto con troppa poca downforce. Da questo punto di vista, ne sapremo di più al sabato, ma è chiaro che la situazione che si è vista nel venerdì olandese ci ha messo in mostra la peggior Rossa di tutto il campionato.

A regnare, in questa giornata, è stato l’equilibrio, ed in top ten troviamo ben otto team differenti. Gli unici a non comparire sono la Ferrari e la Haas, con Carlos Sainz 16esimo davanti solamente a Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, visto che Oscar Piastri e Daniel Ricciardo sono andati a sbattere. L’australiano, inoltre, ha subito un brutto colpo al polso ed è stato portato in ospedale per degli accertamenti medici.

Leclerc, ecco le sue parole dopo le prove libere

L’agonia di questa Ferrari ha raggiunto dei livelli davvero enormi, e quello che si è visto nelle prove libere del Gran Premio d’Olanda è davvero inquietante. Inoltre, c’è da riflettere sul fatto che coloro che hanno progettato questa monoposto saranno gli stessi a lavoro sulla vettura del 2024, e questa è una notizia molto negativa per Charles Leclerc e Carlos Sainz, i quali farebbero bene a riflettere al meglio sul loro rinnovo.

Andiamo ad ascoltare le parole che Charles ha rilasciato alla stampa: “Abbiamo avuto parecchi problemi, non è andata per niente bene. Nelle seconde libere abbiamo preso la giusta direzione, ma serve fare un altro passo in avanti per il sabato. Migliorando di qualche decimo potremmo essere o terzi o quarti. C’è tanto margine per migliorare, ma il feeling non era buono“.

Leclerc ha poi aggiunto: “Servirà capire cosa c’era di sbagliato, ma credo sia una questione di fine tuning. Tra le due sessioni, infatti, ci siamo mossi nella giusta direzione con alcuni cambiamenti. Ovviamente, in qualifica prenderò qualche rischio in più, ma ho le idee chiare su cosa voglio dalla macchina. Dobbiamo migliorare il set-up, di solito lo facciamo molto bene“.