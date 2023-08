Una Lamborghini viene avvolta dalle fiamme: le immagini sono agghiaccianti

Le Lamborghini finiscono spesso arrosto. Le foto che arrivano di questa icona ridotta in cenere vi faranno penare.

Le auto sportive estreme, come le Lamborghini, sono costruite per dare il massimo in pista. Sulle strade di tutti i giorni non possono mettere in mostra tutta il loro reale potenziale. Questione di limiti del Cds, ma anche di condizioni che non consentirebbero nemmeno ad un campione di poter spremere al massimo certe supercar.

Sempre più spesso ci giungono i filmati di auto da sogno in località con temperature infernali. Si tratta, infatti, di posti in cui determinati bolidi non possono nemmeno stare fermi a lungo. Non a caso se avete provato l’ebrezza di correre in pista al volante di auto sportive vi sarete accorti che la primissima raccomandazione che viene fatta è quella di spegnere il motore in caso di soste prolungate.

Per pochi minuti non vi sono particolari problemi ma se lo stop si prolunga per delle ore sotto il sole cocente, i motori possono anche prendere fuoco. Non a caso svolgono un ruolo essenziale le prese d’aria che permettono al motore di respirare. In ogni caso l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. A volte vi raccontiamo di crash clamorosi a bordo di Ferrari e Lamborghini. Uno, in passato, ha visto protagonista un noto ex calciatore della Serie A.

La potenza spropositata della vettura del Toro non è facile da gestire. La Huracan monta un V8 da 5,2 litri aspirato. Le prime consegne dell’erede della Gallardo sono cominciate nel 2014. Da allora sono state lanciate diverse versioni, come la LP 610-4 Spyder, la LP580-2 e la LP 580-2 RWD Spyder e la LP640-4 Performante, con ben 640 cavalli.

Una Lamborghini Huracan in fiamme

La Huracan è un concentrato di migliorie tecniche estreme. Con l’ALA, acronimo di Aerodinamica Lamborghini Attiva, l’innovativo lavoro di fluidodinamica con i nuovi condotti di aspirazione, nati dal know how racing dei tecnici di Sant’Agata Bolognese, la vettura sembra disegnata dal vento. Ne ha bisogno per poter raffreddare ciò che si nasconde sotto il cofano.

In alto potete osservare il frontale minaccioso della belva emiliana. Una Huracan purtroppo ha preso fuoco a Charlotte, North Carolina, come riportato nelle immagini in basso di Supercar.fails. Per fortuna i passeggeri sono riusciti a scappare in tempo e hanno avvertito i pompieri.

I soccorsi sono giunti e l’incendio è stato domato. Quello che è rimasto della supercar vi metterĂ i brividi. La parte posteriore e centrale dell’auto è andata, completamente, distrutta. La parte sinistra dalla vettura è ridotta in cenere e ricoperta dal liquido contenuto negli estintori, ovvero gas propellenti per l’espulsione dell’agente estinguente. Il proprietario dovrĂ versare una bella somma per rimettere a nuovo la Lambo.