Porsche, torna un modello leggendario | Non si riconosce nemmeno

I restomod stanno spopolando, ridando lustro ad icone del passato. Stavolta a lasciare tutti a bocca aperta è uno storico modello Porsche.

Chi lo ha detto che le leggende del passato non possono tornare d’attualità con un restauro conservativo? Sarà la nuova frontiera dell’Automotive, tracciando una linea tra passato e futuro. Negli Stati Uniti stanno tutti impazzendo per i restomod. Quando sarà impossibile ritrovare i componenti tecnici dell’epoca l’approccio non conservativo prenderà il sopravvento.

Saranno, infatti, tantissimi i modelli che finiranno nelle mani di professionisti che faranno rinascere i veicoli del passato. L’obiettivo è quello di conservare lo stesso sentiment dell’epoca, ma le officine del tuning sartoriale stanno personalizzando modelli che hanno fatto la storia dell’Automotive. Non si tratta di banali restauri ma aggiornamenti tecnici che riguardano il telaio, la carrozzeria o il motore.

Facoltosi proprietari di vecchie auto sportive hanno deciso di dotarle anche di una tecnologia moderna. Perché rinunciare all’infotainment a bordo o una dotazione di sicurezza all’avanguardia? Ecco che sono nati i restomod anche a fini ecologici con la trasformazione di potenti vetture termiche in elettriche in ossequio alle future disposizioni in materia ambientale del futuro.

Tra le auto classiche più note della Porsche c’è la mitica 914, antesignana della Boxster. Ai tempi l’auto non aveva avuto il medesimo impatto della 911. Usava elementi della VW, tant’è che con la joint-venture i due brand tedeschi, dal 1969 al 1975, condivisero diversi progetti. La 914 fu presentata dal Salone di Francoforte del 1969 e aveva la particolarità della parte centrale del tetto estraibile in plastica, rinforzata con fibre di vetro e aveva proiettori retrattili.

Il restomod miracoloso della Porsche 914

Gli specialisti in auto storiche del Mellors Elliot Motorsport nella Porsche 914 recreation by Fifteen Eleven Design sono riusciti a estrarre il meglio, aggiornandola con elementi attuali. I tecnici hanno rinforzato il telaio originale con una struttura tubolare, modificando i punti di ancoraggio delle sospensioni per montare il moderno sistema della Porsche Cayman, con l’aggiunta di ammortizzatori regolabili a tre vie Reiger.

Sotto il cofano è stato montato un 6 cilindri Boxer Porsche 987 Cayman S, in posizione posteriore-centrale e portato ad una potenza compresa tra i 380 e i 400 cavalli. Essendo l’auto molto leggera le performance sono di tutto rispetto. Il cambio è, rigorosamente, manuale a 6 marce e la potenza è scaricata a terra da pneumatici Michelin Pilot Sport 2 con cerchi Fuchs da 18 pollici. Date una occhiata al video del canale YouTube Automoto Network.

L’auto è stata impreziosita con tanta fibra di carbonio, con parafanghi molto più ampi e un paraurti anteriore rimodellato. Un grande lavoro è stato anche con l’aggiunta di ampie prese d’aria per fare respirare questa bestia. L’esperienza di guida attribuirà delle sensazioni magiche al fortunato collezionista. Prezzo dell’operazione? Ben 410.000 euro. Ogni Porsche 914 recreation è personalizzabile su misura, in base alle esigenze di ciascun cliente.