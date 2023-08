Auto elettrica, la grande paura: cosa succede sotto il sole cocente

L’auto elettrica non entusiasma gli italiani, ed ora vi parleremo dei rischi che ci sono sotto il sole. Ecco la guida.

Oggi entreremo nel mondo dell’auto elettrica, un tipo di mobilità che in Italia non entusiasma, cosa valida anche per molte parti dell’Europa. Nel nostro paese, le vendite delle EV zoppicano, e la ricarica, in Italia, è una delle più care in tutto il vecchio continente secondo studi recenti.

L’auto elettrica è un qualcosa di del tutto nuovo, attorno alla quale ci sono molti luoghi comuni. Nella giornata di oggi, proveremo a scioglierne qualcuno, attraverso un test molto interessante. Andiamo a vedere come si comporta la batteria di una EV quando fuori la temperatura è molto alta, e ne resterete sorpresi.

Auto elettrica, ecco cosa accade con il caldo

Siamo nel bel mezzo di un’estate a dir poco torrida, che ha vissuto su due ondate di calore estreme. Una c’è stata nella seconda parte di luglio, ed un’altra è iniziata circa una settimana fa, e ci farà compagnia, secondo gli esperti, ancora per diversi giorni. Anche le nostre macchine, come noi umani, possono soffrire delle temperature così estreme, ed il discorso è valido anche per le auto elettriche.

In un video pubblicato su YouTube, l’esperto Paolo Mariani ha dato una spiegazione molto interessante del comportamento delle vetture ad emissioni zero. Per il discorso batterie, in molti pensano che sia molto più pericoloso restare con la propria EV per ore sotto al sole, ma andiamo a vedere se ciò corrisponde alla realtà.

In un periodo così infuocato, ci può capitare, soprattutto nelle grandi città o in fase di rientro dalle vacanze, di restare per ore in coda, sotto un sole cocente. Paolo ha fatto un esempio parcheggiando la sua Hyundai Ioniq 5, ovviamente un’auto elettrica, sotto al sole attorno alle ore 13, con una temperatura di 31 gradi, che poi è salita parecchio. Inoltre, è stato lasciato acceso il climatizzatore, che consuma più batteria, così come accade sulle vetture con motore a combustione per ciò che riguarda il carburante.

Al termine del test, l’obiettivo è quello di rilevare il livello del pacco batterie, visto che si vuole capire quanto consuma l’auto tenendo acceso il condizionatore per varie ore. Dopo tre ore, la batteria è scesa dall’87 all’82%, con climatizzatore impostato sui 20 gradi, una temperatura ben più fredda di quella esterna.

La vettura, o meglio, la batteria, ha consumato circa 3,87 kWh, che corrispondono a 5 punti percentuali. Il test, dunque, ci dice che il consumo è stato davvero molto contenuto, sfatando il mito del fatto che la vettura ad emissioni zero non può restare per tante ore sotto al sole per un eccessivo consumo della batteria.

Altra cosa importante è il fatto che non c’è stato alcun tipo di guasto, cosa non scontata per molti neofiti dell’elettrico. L’autore del video ha poi detto che il prossimo test sarà quello di parcheggiare l’auto al freddo con il riscaldamento acceso, per vedere quanto cambierà la situazione.