F1 e MotoGP visibili a metà prezzo: vi spieghiamo cosa dovete fare

Se siete degli appassionati di F1 e MotoGP vi è una proposta sensazionale che potrete condividere con un altro fan. Ecco di cosa si tratta.

Il Motorsport è la tua passione? Se non vedete l’ora che arrivi il weekend per seguire le azioni in pista dei piloti migliori al mondo ora vi è una opzione in più che vi terrà incollati ai vostri dispositivi. La tecnologia oggi permette di seguire, ovunque, lo sport, essendo a portata di smartphone. Un tempo, però, bastava accendere la TV e senza costi aggiuntivi, nel vostro canone RAI, avevate la possibilità di seguire la F1 e la classe regina.

Prima dell’avvento di Mediaset la top class era trasmessa su RAI 3, mentre la categoria regina dell’automobilismo rombava su RAI 2. La domenica era uno spettacolo di sfide all’ultima chicane e, tantissimi giovani, hanno avuto così la possibilità di iniziare a conoscere così il Motorsport. Con l’avvento della pay-tv il servizio avrà anche avuto una maggiore copertura ma, inevitabilmente, è diventato ad appannaggio di una nicchia di fan.

La Formula 1, con la rivoluzione regolamentare, ha raccontato l’apertura di un altro ciclo. Dopo gli anni di dominio targati Mercedes nella precedente era turbo-ibrida, è stata la Red Bull Racing a fare la voce grossa. Nel 2023 il team di Milton Keynes è riuscito a superare ogni più rosea aspettativa, riuscendo a vincere ben 12 GP di fila, battendo lo storico record della McLaren del 1988.

La squadra austriaca non ha nessuna intenzione di lasciare per strada dei trofei, ma alle sue spalle la lotta per il secondo posto è molto avvincente. La Mercedes, nel 2023, ha risolto i problemi di porpoising che avevano afflitto la W13, mentre l’AM ha compiuto progressi miracolosi, grazie alle performance del vecchio leone Alonso. La Ferrari è al quarto posto e ha ottenuto 3 podi con Leclerc. La Rossa dovrà anche prestare attenzione alla rimonta della McLaren. Vi sono tutti gli ingredienti per una seconda parte di annata spettacolare.

Dove vedere la F1 e la MotoGP

La MotoGP, invece, sta regalando qualche soddisfazione in più ai fan italiani della Ducati. La casa di Borgo Panigale sta dominando la scena con un Pecco Bagnaia in formato mondiale. Il torinese, dopo aver trionfato nella scorsa annata, si confermerà, probabilmente, campione per il secondo anno di fila. Risultato raggiunto, in era MotoGP, solo da Marc Marquez e Valentino Rossi.

Le due discipline sono in esclusiva su Sky, ma c’è una possibilità in più per i clienti di NOW TV. Dal 28 settembre la piattaforma proporrà il piano Premium, eliminando la pubblicità e consentendo di usare due dispositivi in contemporanea. Senza costi aggiuntivi sarà attivato agli abbonati. L’esperienza di visione sarà migliorata e i nuovi clienti, invece, sborseranno solo 5 euro al mese per attivarlo. Sarà possibile godere dell’audio attraverso Dolby Digital 5.1.

Il nuovo listino di NOW TV prevede il Pass Sport: 14,99€ al mese. In sostanza potrete dividere la cifra con un altro utente, appassionato di motori, per assistere live gli appuntamenti rimanenti del mondiale di F1 e MotoGP. Si tratta dell’offerta migliore per non perdervi più una bandiera a scacchi.