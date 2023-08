Sommerge un’Audi nel riso, il motivo è assurdo: la trovata fa il giro del mondo

Di trovate assurde ve ne abbiamo raccontate diverse nei nostri articoli, ma questa, probabilmente, le supera tutte. Un’Audi è stata ricoperta di riso per giorni per ovviare ad un’avaria.

C’è chi, nei garage, si diverte nel realizzare esperimenti che farebbero venire i brividi persino a Tesla in persona. A proposito di auto elettriche l’Audi si è lanciata con decisione sulla nuova tecnologia a batterie a ioni di litio, producendo vetture alla spina che sono state battezzate e-tron. La casa dei quattro anelli, facente parte del Gruppo VW, sta sviluppando EV di altissimo profilo.

Il programma e-tron è cominciato già 14 anni fa con l’introduzione della prima concept full electric al Salone di Francoforte 2009. L’inedito prototipo vantava 4 motori elettrici per una potenza totale di 317 cavalli e 4.500 Nm, cui seguirono nel 2010 una versione Spyder ibrida plug-in, svelata al salone di Parigi e l’Audi R8 e-tron, presentata alla 24 Ore di Le Mans il 12 giugno 2010. Sembravano i classici progetti che prima di arrivare sulle strade di tutti i giorni, in modo diffuso, sarebbero passati anni, ma questi modelli Audi hanno fatto scuola.

Lo scandalo del dieselgate e le decisioni politiche prese per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e le emissioni CO2 hanno velocizzato il meccanico di diffusione di questi bolidi alla spina. L’Audi ha sfruttato la sua classica sportività per progettare varianti elettriche sempre più performanti. Nel 2020 è cominciata la produzione della berlina Audi e-tron GT, anche nella versione sportiva RS, seguita da quelle dei SUV Q4 e-tron dal 2021 e Q8 e-tron dal 2022.

Una preziosa Audi nel riso

L’acquirente della e-tron ha speso 56mila dollari (poco più di 51.500 euro). Si è trattato di un ottimo affare, dato il prezzo di listino di oltre 100mila dollari dell’auto. Una alluvione aveva, pesantemente, danneggiato la vettura e il sistema elettrico sembrava, completamente, andato. Insomma si è ritrovato con un bel guaio da gestire. L’infiltrazione dell’acqua aveva generato dei guai tecnici alla batteria ad alto voltaggio, al sistema di raffreddamento e a quello di assistenza alla guida.

Rifare, completamente, la vettura sarebbe costato un occhio della fronte al proprietario che, in controtendenza a tutte le raccomandazioni, ha deciso di procurarsi quantità enormi di riso per assorbire l’umidità. L’uomo ha deciso di tenere la sua bella Audi elettrica, sotto riso per una settimana. Con due tonnellate di riso scaduto la speranza era quella di fare un miracolo.

Il protagonista della vicenda ha filmato l’esperimento e dopo alcuni giorni ha provato ad avviare l’auto. Come potete vedere sul canale YouTube Rich Rebuilds il test è andato a buon fine. L’Audi elettrica è tornata in vita e si è mossa. Non sarà stata la soluzione a tutti i problemi, ma almeno la vettura è tornata a funzionare. L’esperimento non ripetetelo a casa perché avrebbe potuto causare cortocircuiti o incendi. Il riso, almeno, era scaduto.