Auto in USA, nulla sarà più come prima: arriva la storica decisione che sconvolge gli appassionati

Anche negli Stati Uniti sta cambiando completamente il mondo dell’automobile e l’ultima novità ha sconvolto gli appassionati.

Non mancano di certo le grandi marche automobilistiche negli Stati Uniti e molte di esse hanno fatto la storia delle quattro ruote. Ci sono dei modelli che sono entrati nella leggenda grazie alla loro bellezza e alla capacità di mostrarsi essenziali e facilmente guidabili, nonostante dimensioni spesso considerevoli.

Non è un mistero il fatto che la nazione a stelle e strisce sia sempre stata intenzionata a dare vita a una serie di automobili appariscenti e soprattutto dominanti su strada. Dalla Chevrolet alla Ford passando per la Hummer sono davvero tante le vetture che si sono fatte conoscere nel mondo.

Una di quelle che indubbiamente ha riscosso i maggiori successi, pur non essendo del tutto nota in Europa, è la Dodge. Questa per molti è da considerarsi come la macchina americana per eccellenza, quella che più di tutte è affine alla mentalità nordamericana.

Per questo motivo negli ultimi anni è stata una di quelle che ha voluto legarsi maggiormente alla tradizione, provando così a rimanere fedele alla sua vecchia linea. Tutti quanti ormai hanno capito che sarà l’elettrico il futuro ed è per questo motivo che sempre più società stanno dando vita a una serie di automobili con questo motore.

La Dodge per un lungo periodo era stata l’unica a resistere, portando avanti una battaglia che a un certo punto sembrava essere più ideologica che realmente concreta. I tempi però cambiano e soprattutto è giunto il momento di adeguarsi al presente, ecco perché ora anche la casa statunitense è pronta a cambiare strategia.

La Dodge diventa elettrica: “Tecnologia con un gran potenziale”

Dopo tanti anni di dure battaglie per provare a contrastare quanto più possibile l’espansione della auto elettriche, a quanto pare ora anche la Dodge ha deciso di alzare bandiera bianca. La decisione è infatti quella di entrare anch’essa a far parte del mondo dell’elettrico, quello che sarà il mercato di punta delle automobili nei prossimi anni.

A parlare in modo chiaro e diretto è stato il CEO dell’azienda, ovvero Tim Kuniskis. Quest’ultimo infatti ha parlato di recente, in un’intervista rilasciata ad Automotive News, come dal proprio punto di vista queste automobili al momento abbiano un grande futuro.

“C’è moltissimo potenziale nello sviluppo tecnologico di questi veicoli, nonostante qualcuno sia ancora contrario a queste auto. Ci vorranno ancora tanti anni prima che si decida di adottare in modo convinto il passaggio a queste automobili, ma prima o poi le persone sposeranno questo progetto.” In questo modo dunque Kuniskis chiude ogni dubbio su quale sarà il futuro della Dodge.

Sicuramente si tratterà di un grande cambiamento, dato che la Dodge è stata una delle più importanti produttrici di motori V8 noti in tutto il mondo, come il Challenger e il Charger. Nonostante questo definitivo addio, che per qualcuno potrebbe portare alla fine dell’azienda, il CEO si dice invece pronto a sfruttare le novità che verranno.

La Dodge alla fine ha ceduto al fascino dell’elettrico e nonostante per qualcuno potrà sembrare strano, diventerà normale concepire questo marchio in modo del tutto elettrico che lo farà crescere ancora di più.