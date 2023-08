Terremoto in MotoGP, ora è ufficiale: lascia la Ducati e passa alla Honda

Nella prossima annata Johann Zarco non correrà più in sella ad una Ducati Desmosedici. E’ arrivato il passaggio ufficiale nel suo nuovo team.

Dopo aver contribuito alla crescita della Rossa, pur non vincendo mai un Gran Premio in top class, Johann Zarco al termine della stagione dirà addio a Jorge Martin e a tutti gli elementi del team Pramac. Nella prossima annata il francese passerà alla Honda. Il classe 1990 ha deciso di abbracciare la nuova avventura, convinto di poter riportare in alto la casa di Tokyo.

Si tratterà di una scommessa, date le attuali condizioni tecniche in cui versano tutti i centauri in sella alla RC213V. Il team Repsol non riesce a schiodarsi dall’ultimo posto della graduatoria dei team.

MotoGP, ribaltone in Ducati

L’unica gioia del 2023 è arrivata grazie al trionfo di Alex Rins (promesso sposo Yamaha nel 2024) del team satellite LCR in Texas. Passare da una spettacolare Ducati ad una Honda sarà sfidante per il nativo di Cannes che, nel 2019, ebbe già un primo assaggio nel team LCR Honda, sostituendo Takaaki Nakagami che si operò dopo il GP del Giappone.

Per Zarco in Honda è previsto un contratto biennale più uno. Nella squadra satellite spera di sostituire, degnamente, Rins. Per la casa di Borgo Panigale sarà l’occasione di lanciare, Valentino Rossi permettendo, Bezzecchi in Pramac su una moto ufficiale. Lucio Cecchinello, intanto, si è dichiarato soddisfatto dell’ingaggio di Zarco in vista del nuovo progetto ’24.