Fabrizio Corona, il suo garage è fantasmagorico: auto da togliere il fiato | Tutti i modelli

L’imprenditore catanese, Fabrizio Corona, ha un parco auto da sogno. Tra i suoi tanti modelli c’è una Rolls Royce esclusivissima.

Fabrizio Corona è più di un semplice personaggio della TV. E’ balzato sulla bocca di tutti per gli scandali legati alla sua attività di paparazzo. L’agenzia fotografica milanese Corona’s, negli anni di Vallettopoli, fu protagonista di uno scandalo. Il siciliano venne coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari, sino all’incriminazione avvenuta nel 2015.

Venne condannato dalla Cassazione a 13 anni e 2 mesi di reclusione per reati continuati. Nel 2019 ha scontato la sua pena, per motivi terapeutici, agli arresti domiciliari ma nel marzo 2021 il tribunale di sorveglianza di Milano lo ha rispedito in carcere. Tra anni in prigione ed altri chiusi in casa, Corona ha potuto ripensare a lungo ai suoi guai giudiziari.

Figlio del giornalista Vittorio Corona e di Gabriella Previtera, Corona è noto anche per aver sposato la modella italo-croata Nina Moric, con cui ha avuto un figlio, Carlos Maria. La coppia si è separata dopo 6 anni matrimonio. Dal 2009 al 2012 ha avuto una relazione con la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Con Silvia Provvedi, cantante del duo Donatella, ha avuto un legame sentimentale di quattro anni. I suoi successi imprenditoriali sono dovuti anche all’amicizia con il manager Lele Mora. Mora ha dichiarato che gli ha regalato ben 8 auto, tra cui una preziosa Bentley.

Il garage di Fabrizio Corona

Il “Re dei Paparazzi” ha fatto fortuna anche con presenze in TV, nei migliori locali della movida italiana e la realizzazione di eventi nel settore della pubblicità, dell’arte e della moda. Ha aperto negozi, ristoranti e una società di abbigliamento. Fondatore di VoceLibera, giornale pensato per i detenuti, sfoggiò una T-shirt divenuta un simbolo di libertà con la scritta “To be free”.

Ha scritto due libri autobiografici Vita pericolosa di un fotoreporter randagio e, insieme a suo fratello giornalista, Mea Culpa. Corona ha investito parte dei suoi compensi in supercar da sogno. E’ stato visto a bordo di bolidi dal valore clamoroso. Tra le sue auto c’è una magnifica Rolls Royce, modello Ghost del valore superiore a 300mila euro.

L’auto equipaggia un V12 6.7 biturbo a benzina abbinato a un cambio automatico a 8 marce. Da 0 a 100 km/h l’auto scatta in 4,9 secondi. La velocità massima della Ghost è autolimitata a 250 km/h. Il siciliano l’ha mostrata ai suoi follower, dando la percezione di essere molto soddisfatto della qualità dei materiali del bolide inglese. La vettura è stata utilizzata per eventi ed uscite di gala. Un’auto imbottita di tecnologia BMW per occasioni molto speciali.

La più discreta del suo parco auto è una Range Rover Velar del 2018. Un’auto pagata, comunque, oltre 100mila euro. Un’Audi A8 presa a noleggio a Bolzano e mai restituita lo mise nei guai. Saldò in seguito l’importo dovuto al noleggiatore. Fabrizio Corona si appropriò per un periodo anche di una esclusiva Mercedes della Showgirl argentina Belen Rodriguez. La passione lo ha spinto ad acquistare anche una spettacolare Harley Davidson.