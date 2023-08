Paura in Serie A, incidente per il bus prima della partita: ecco cosa è successo

Sulle strade possono avvenire imprevisti alla guida che mettono a repentaglio persino calciatori professionisti in bus della Seria A.

Nello scorso weekend è iniziato il campionato italiano con subito protagoniste Napoli e Inter, vittoriose nei rispettivi match d’esordio. Nella giornata di domenica 20 agosto ha debuttato la Juventus di Massimiliano Allegri sul campo dell’Udinese.

La buona notizia per la squadra bianconera è stata la vittoria per 3 reti a 0, mettendo in mostra un buon calcio verticale e un intensità impressionante per il mese di agosto. Grande protagonista del match serale è stato Federico Chiesa, autore di un gran bel gol con un tiro rasoterra alla destra dell’estremo difensore dell’Udinese. Allegri ha ritrovato anche la rete del suo bomber principe, Dusan Vlahovic, dal dischetto di rigore. Ha chiuso i giochi un colpo di testa del francese Rabiot.

Il crash del bus della Juventus

In vista di una sfida infuocata alle milanesi e al Napoli campione in carica, la Vecchia Signora pare aver superato lo choc della sentenza che li escluderà dalle coppe europee. Un danno d’immagine ed economico enorme che, però, rischia di favorire un focus totale sul campionato di Serie A. In attesa della chiusura del calciomercato, la Juventus può vantare su una rosa di giocatori di assoluto livello. Un ex Juve distrusse il suo bolide.

Dovendo lottare solo sui campi italiani la squadra è già al completo, ma potrebbero esserci delle sorprese. Lo spogliatoio è stato colpito da un recente incidente avvenuto alla vigilia della gara contro l’Udinese. Il bus della squadra si è scontrato con un’auto della polizia che lo stava scortando, determinando un rallentamento del traffico lungo la tangenziale.

Per fortuna nessuno si è fatto male. Il pullman della Juve è, però, stato inutilizzabile dopo il crash. La squadra, infatti, è stata costretta a raggiungere lo stadio Friuli con diversi bus. I giocatori non si sono scossi, ritrovando subito la concentrazione per cogliere i primi 3 punti della stagione.