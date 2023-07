Ex Juventus distrugge la macchina in un modo assurdo: ecco cosa rimane

Un ex campione della Juventus è stato coinvolto in un brutto incidente, con i suoi tifosi che sono rimasti con il fiato sospeso.

I calciatori molto spesso sognano di acquistare delle automobili potenti e scattanti, in modo tale da poter mettersi in mostra quando sono in strada. Alle volte però dimenticano che non sono dei piloti e questo fa sì che commettano alle volte degli incidenti incredibili.

A essere coinvolto in una storia del genere è stato l’ex esterno della Juventus Kingsley Coman. Il francese è sicuramente un giocatore di grande talento, ma quello che lo contraddistingue è il fatto di essere un vero e proprio talismano.

Da quando gioca in prima squadra ha sempre vinto lo Scudetto, partendo dal suo primissimo anno al Paris Saint Germain, poi l’anno a Torino e da lì in poi tutte le Bundesliga con il Bayern Monaco. Il club bavarese quest’anno sembrava prossimo a lasciare il titolo ai rivali del Borussia Dortmund, ma alla fine all’ultimo minuto si sono ancora confermati campioni.

Coman dunque non ha perso il proprio ruolo di portafortuna della squadra, con le sue prestazioni che sono comunque sempre state di altissimo livello. Il miglior momento della carriera rimane comunque il gol che ha permesso ai tedeschi di battere il Paris Saint Germain nella finalissima di Champions del 2020.

Avendo giocato per squadre di questo calibro è assolutamente chiaro come anche i suoi stipendi siano da sempre stati molto ricchi. Per questo motivo Coman decise tempo fa di acquistare una bellissima McLaren, uno dei marchi indubbiamente più costosi al mondo. Purtroppo però la sua avventura è durata poco con quest’auto che ha subito un brutto incidente.

Coman schianta la McLaren 720S Coupé: danni pazzeschi

Il giorno che di sicuro Coman non dimenticherà mai è il 23 dicembre 2018. Quel giorno il francese era infatti pronto a guidare il suo nuovo gioiellino arrivato dalla Gran Bretagna. Forse la fretta di voler ultimare gli ultimi regali di Natale lo hanno tradito e con la McLaren 720S Coupé acquistata solo sei mesi prima ha fatto il botto.

Il francese era nell’autostrada A95, tra Monaco e Starnberg, quando alle 6.55 si schiantò contro il guard rail della strada. A riportare la notizia è stata direttamente la Polizia tedesca, notizia poi ripresa anche da Sky Sport.

Non soltanto l’auto ha sbattuto contro il guard rail, ma allo stesso tempo ha terminato la propria corsa per ben 150 metri dopo l’impatto. Ciò che più conta in questi momenti non è di certo la condizione del veicolo, con il calciatore che per fortuna è rimasto illeso.

A tradire il ragazzo è stato l’asfalto bagnato che lo ha portato a non controllare la sua auto che è diventata inguidabile. Stiamo parlando di una vettura da circa 300 mila Euro come listino prezzi base, dunque i costi per la riparazione saranno stati ingenti. Si tratta inoltre di un’auto davvero molto potente infatti ha modo di toccare i 341 km/h e il passaggio da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,8 secondi. Un’auto straordinaria che Coman avrà sicuramente cercato di far riparare.