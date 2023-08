Cosa possiede Elon Musk oltre la Tesla? E’ un vero impero

Il magnate sudafricano, Elon Musk, ha costruito un vero e proprio reame, grazie ad intuizioni geniali. Ecco cosa possiede oltre alla Tesla.

Elon Musk è uno degli imprenditori più noti al mondo, grazie alla casa costruttrice Tesla. Nato a Pretoria, Musk è stato successivamente naturalizzato statunitense. Negli ultimi tempi è su tutte le copertine per l’incontro sul ring con il rivale Zuckerberg, creature di Facebook.

Elon è stato concepito, il 28 giugno 1971, da Errol Musk, ingegnere, e Maye Haldeman, una modella e dietologa di origini canadesi. La sua adolescenza non è stata felicissima, dato che i genitori divorziarono quando lui aveva appena 10 anni e visse per lo più con il padre nella città sudafricana.

Sin da ragazzino sviluppò delle capacità straordinarie in ordine al ragionamento matematico e alla logica, avendo una forte passione per i computer. Iniziò a programmare all’età di 12 anni e ottenne il suo primo guadagno con la vendita di un gioco simile a Space Invaders per il magazine specializzato Pc and Office Technology. A 17 anni si trasferì nella Pennsylvania University dove conseguì due lauree, una in fisica e una in economia.

Nel 1995, a 25 anni, si trasferì nella Silicon Valley in cerca di lavoro e fu rifiutato dalla Netscape. Insieme al socio Greg Kouri fondò la sua prima azienda, la Global link information Network. L’azienda ricevette tre milioni di dollari di investimento, cambiando il nome in Zip2. Nel 1999 fu acquisita dalla Compaq Computer per 305 milioni di dollari, di cui 22 nelle tasche di Musk. Lanciò X.com, con il suo partner storico, che poi successivamente divenne quella che comunemente è nota come PayPal.

L’impero di Elon Musk

L’idea di scambiarsi denaro, sul web, fu geniale e dopo essersi sposato con Justin Wilson, nel 2002, PayPal fu acquisita da eBay per un valore di 1,5 miliardi di dollari. Ben 165 milioni finirono nelle casse di Elon Musk. Avrebbe potuto vivere tutta la sua vita nel lusso più sfrenato, ma nel 2004 si lanciò con determinazione nella realizzazione del progetto Tesla Motors con un investimento di 6,5 milioni. Da socio poi divenne il CEO e il product architect della Tesla e, nonostante la crisi economica, svelò le prime EV di Cupertino in un periodo storico di transizione.

Le decisioni prese a livello europeo con la vendita esclusiva di EV dal 2035 faranno schizzare le vendite alle stelle. Contestualmente al successo ottenuto con la Tesla Musk finanziò SpaceX, una super azienda aerospaziale in concorrenza con la Nasa, nata con lo scopo di colonizzare Marte. Sono state sviluppate capsule Dragon, Dragon 2 e razzi Falcon 1, Falcon 9 e Falcon Heavy.

Il sudafricano è anche il fondatore di Starlink, una società che ha come obiettivo quello di portare Internet ad ogni latitudine ed ha acquisito recentemente l’intera proprietà di Twitter, sganciando una cifra record, ovvero 44 milioni di dollari, uno degli investimenti più importanti della storia dell’economia mondiale.

Il sudafricano ha fondato anche the Boring Company, una società per la mobilità sotterranea per sviluppare il traffico urbano sotto terra. Inoltre, Musk ha partecipato allo sviluppo di dispositivi capaci di comunicare con il cervello come Neuralink, azienda elettromedicale che potrebbe risolvere molte patologie cerebrali.