Pininfarina, cresce l’attesa per la supercar: sarà una svolta per l’azienda, le anticipazioni

La Pininfarina è nota per le sue lavorazioni d’eccezione. Il brand piemontese ha strappato applausi al consueto appuntamento del Monterey Car Week.

A Torino sanno come produrre veicoli in grado di far parlare di sé. In questo caso la prima hyper elettrica scoperta ha diviso gli appassionati. Tutte le case produttrici si stanno lanciando con convinzione sulla tecnologia alla spina. Più che un piacere è una scelta obbligata in vista della transizione del 2035. Con il ban alla produzione di vetture con motori termici, comprese le ibride, non c’è altra via.

Persino le supersportive saranno a batteria e l’assenza di sound ha già fatto discutere. Chi acquista vetture due posti, nate per correre, vorrebbe anche una sinfonia ad accompagnare il viaggio. Il vento tra i capelli nel nuovo modello B95 sarà l’unico suono alla guida. Si tratta di una proposta, radicalmente, diversa rispetto ai precedenti mezzi prodotti dalla Pininfarina. Quest’ultima, da quasi un secolo, è innovazione stilistica con design rivoluzionari che affondando in radici profonde.

La B95, infatti, è ispirata alle leggendarie barchette degli anni ’50 e ’60. L’interpretazione in chiave moderna pare aver lasciato a bocca aperta gli appassionati al Monterey Car Week. Il nuovo concept Pura Vision racchiude la massima tecnologia della casa ed un eleganza senza pari. Il badge Pininfarina luminoso e la presa d’aria enorme portano ad una identificazione immediata.

Le caratteristiche della Pininfarina B95

Al Monterey Car Week 2023 la casa torinese ha lasciato senza fiato con la sua barchetta alla spina. Dopo il teaser lanciato sul web, i veli sono caduti. Molti elementi in comune sono con il bolide Battista. Quest’ultima è un omaggio al fondatore della carrozzeria Pininfarina, Battista Farina. I 150 modelli assemblati nello stabilimento di Cambiano sono state esportate in Nord America, Europa, Asia e Medio Oriente.

Il pacco batteria è lo stesso da 120 kWh della sorella maggiore, con quattro motori elettrici, uno per ogni ruota. La potenza complessiva è di 1.900 cavalli e 2.360 Nm, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h risulta inferiore ai 2 secondi. La B95 è un fulmine in grado di arrivare ad una velocità massima di 350 km/h. La ricarica avviene 270 kW in corrente continua, passando dal 20 all’80% in 25 minuti.

A sorprendere è anche livrea bicolor Bronzo Superga e Giallo Arneis, con cerchi da 20 pollici all’anteriore e 21 pollici al posteriore dipinti di nero. Il contrasto è un classico racing. Le pinze dei freni in carboceramica si combinano, cromaticamente, alla colorazione della carrozzeria. L’abitacolo della B95 è un upgrade lussuoso della Battista, con due schermi ai lati del volante ed una unità centrale con tutte le funzionalità.

Le prime consegne partiranno nel 2025. Il parabrezza può essere modificato per migliorare il flusso d’aria per una comodità massima dei passeggeri. Le modalità di guida sono le seguenti: Calma, Pura, Energica, Furiosa e Carattere. I due fortunati viaggiatori hanno a disposizione anche due caschi a tinta con il Bronzo Superga e Giallo Arneis della vettura. Ne saranno realizzate solo 10 al prezzo di circa 4,5 milioni di euro.