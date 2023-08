Moto2 GP Austria, Gara: Celestino Vietti è stellare, battuto Acosta!

La Moto2 dà spettacolo in Austria, dove trionfa Celestino Vietti che batte Pedro Acosta. Solo sesto Tony Arbolino.

Il Gran Premio d’Austria della Moto2 segna il ritorno alla vittoria del nostro Celestino Vietti, che ha battuto Pedro Acosta. Il leader del mondiale, che allunga comunque su Tony Arbolino, pareva inattaccabile, ma nel finale è venuta fuori la rimonta del rider italiano, che ha così trionfato.

Il terzo gradino del podio è stato appannaggio di Ai Ogura, seguito da Jake Dixon e Somkiat Chantra. Solamente sesto Tony Arbolino, che non ha mai avuto il ritmo e che vede il titolo di Moto2 allontanarsi. Dietro di lui c’è Filip Salac, con Sergio Garcia ottavo. Chiudono la top ten Fermin Aldeguer e Lukas Tulovic.

Moto2, impresa straordinaria di Celestino Vietti

La Moto2 sbarca al Red Bull Ring, con la pole position ottenuta da Pedro Acosta. Lo spagnolo, salito in testa al mondiale due settimane fa, è stato imprendibile nelle prove, e vuole dare l’allungo decisivo rispetto a Tony Arbolino. Ottimo però lo scatto del nostro rider, che sale al quarto posto dopo una qualifica da incubo, ma il suo grande rivale è nettamente al comando.

Molto male Celestino Vietti che scivola indietro dopo aver fatto segnare il terzo tempo in qualifica, con Ai Ogura che perde la seconda piazza a favore di Jake Dixon. Purtroppo, Arbolino si trova subito in difficoltà sul fronte del passo, venendo scavalcato da Vietti, confermando le difficoltà a livello di guida su questa pista.

Il passo di Tony è disastroso, mentre Acosta fa vedere di essere il più forte di tutti scappando via. Cade Alonso Lopez dopo pochi giri, al termine di un fine settimana da dimenticare. Poco dopo tocca anche ad Albert Arenas, in una domenica davvero ricca di scivolate e di piloti che sono costretti al ritiro.

Bella la lotta tra Ogura, Dixon e Vietti per la posizione d’onore, mentre Acosta porta il vantaggio a due secondi. Il passo del leader della Moto2 è insostenibile, e questa gara può davvero segnare la sua fuga verso il titolo mondiale. Arbolino continua a perdere posizioni, e scende settimo dopo il sorpasso operato su di lui da Filip Salac.

Scatenato Vietti che si libera di Ogura salendo in seconda piazza, in un fine settimana in cui sembra essere tornato ai livelli della prima parte dello scorso anno. Il gap da Acosta è di quasi due secondi, con lo spagnolo che pare essere in totale controllo di questa corsa.

Incredibile il finale di gara di Vietti, che si fa sotto ad Acosta con un passo che, all’improvviso, è calato per quanto riguarda il rider iberico, mentre l’italiano va come il vento. In modo incredibile, a cinque giri dalla fine avviene il sorpasso che segna questa splendida gara.

Vietti allunga con un ritmo infernale, ed Acosta rischia anche di tamponarla a tre passaggi dal termine. Gli ultimi due giri sono una passerella per Celestino, che torna alla vittoria oltre un anno dopo l’ultima volta, con Acosta che allunga su Arbolino. Prossimo appuntamento a Barcellona tra due settimane.