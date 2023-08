Moto2 Silverstone, Gara: Aldeguer domina, male Arbolino che viene superato da Acosta nel mondiale

La Moto2 è tornata in pista a Silverstone, dove ha trionfato Fermin Aldeguer. Acosta è terzo e supera nel mondiale un deludente Arbolino.

Il Gran Premio di Gran Bretagna della Moto2 ha incoronato padrone Fermin Aldeguer, per la gioia di Luca Boscoscuro. Si è trattato di un successo insperato, maturato dopo un buon week-end, con Aron Canet che ha chiuso in seconda posizione. Quest’ultimo è stato letteralmente graziato dai giudici di gara e si è preso la piazza d’onore.

Infatti, nelle prime fasi, Canet ha superato Aldeguer in regime di bandiera gialla, ma l’episodio non è stato neanche messo sotto investigazione dai giudici, un qualcosa di difficilmente spiegabile. Il terzo posto è andato a Pedro Acosta, che è il nuovo leader del mondiale di Moto2.

Lo spagnolo non è riuscito a sfruttare la pole position che aveva ottenuto, ma può comunque gioire visto che la rimonta in graduatoria generale su Tony Arbolino è stata completata. Il rider italiano ha chiuso solo decimo, dopo essere scattato quarto, in una gara in cui non ha mai avuto il ritmo per stare con i primi.

Quarta posizione per Joe Roberts, seguito da Manuel Gonzales e Barry Baltus. Sesto Sam Lowes seguito da Ai Ogura, Somkiat Chantra e lo stesso Arbolino, che hanno completato la top ten. Per il nostro Tony, a questo punto, la rincorsa al titolo mondiale si complica parecchio.

Moto2, gara da incubo per il nostro Tony Arbolino

Dopo la lunga pausa estiva, anche la Moto2 è tornata a dare spettacolo in quel di Silverstone, dove Pedro Acosta ha ottenuto la pole position, mentre il leader del mondiale, il nostro Tony Arbolino, ha chiuso in quarta posizione in qualifica. Bruttissimo incidente al via, con diversi rider coinvolti, mentre Alonso Lopez e Fermin Aldeguer volano in testa davanti ad Acosta, Aron Canet ed al nostro Tony.

Per fortuna, tutti i coinvolti nel botto al via stanno bene, mentre Jake Dixon è un altro costretto al ritiro per via di un brutto incidente all’ultima curva del primo passaggio. Canet supera Aldeguer in bandiera gialla, e verrà probabilmente penalizzato. Tuttavia, Canet si mette al comando e per parecchi giri non vengono attuate misure di penalità da parte dei commissari, mentre Arbolino fa fatica e si attesta in settima posizione dopo un lungo.

Acosta ingaggia una bella battaglia con Lopez, mentre Aldeguer si mantiene nel gruppo. L’alfiere di casa Boscoscuro va in difficoltà con le gomme e perde posizioni, prima di cadere a 10 giri dalla fine, mentre il compagno di squadra Aldeguer si libera di Acosta e si riprende la seconda piazza.

Aldeguer ha un passo sensazionale e vola in testa alla gara, mentre Canet ed Acosta si giocano il secondo posto, con il talento spagnolo che è pronto per prendersi la leadership del campionato di Moto2. Aldeguer infatti vola a vincere, mentre Pedro, come già detto, è ora il nuovo leader della classifica mondiale. Prossimo appuntamento al Red Bull Ring tra due settimane.