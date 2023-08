F1, Max Verstappen prossimo al ritiro? Sorge una preoccupazione in Red Bull

Il bicampione del mondo, Max Verstappen, è vicinissimo alla conquista del suo terzo mondiale di fila. Ecco cosa potrebbe accadere in futuro.

E’ il pilota più pagato del circus della F1, è il più talentuoso della sua generazione e il più coccolato dal team più competitivo. Cosa potrebbe volere di più Max Verstappen? Il fenomeno di Hasselt ha eguagliato già tanti record e ha messo da parte milioni e milioni di euro per una vita da sogno. Potrebbe essere motivato a chiudere la sua carriera alla naturale scadenza del contratto, considerata la tenera età in cui ha iniziato sotto la spinta genitoriale a correre sui kart.

E’ stato tra i piloti più giovani ad arrivare nella categoria originale del Motorsport, grazie ad un talento smisurato e alle conoscenze di suo padre Jos, ex driver in F1. Ancora minorenne debuttò in Toro Rosso, mettendo in mostra un talento fuori dal normale. Un anno e mezzo bastò per ricevere la chiamata del top team con sede a Milton Keynes.

Nella sua prima uscita con la Red Bull Racing, nel GP di Spagna, sfruttò al massimo l’occasione presentatagli al primo giro a causa del crash tra Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Avrebbe potuto, tranquillamente, esserci il compagno di squadra Daniel Ricciardo o i piloti ferraristi in P1, ma l’olandese fu il più lesto a raccogliere la chance in una stagione dominata interamente dalla Mercedes.

Il suo percorso è stato un crescendo di risultati positivi, sino all’ottenimento del tanto agognato titolo mondiale nel 2021. Max Verstappen chiuse la stagione precedente con un filotto di risultati positivi nell’ultima parte di campionato per poi iniziare con lo stesso piglio al volante della mitica RB16B. In quella stagione si fa ancora riferimento all’operato negativo dell’ex direttore di gara Michael Masi, tuttavia va riconosciuto al #33, oggi numero 1 della griglia, la capacità di tenere testa ad un 7 volte campione del mondo come Lewis Hamilton.

Verstappen, l’allarme lanciato da Marko

A soli 25 anni il nativo di Hasselt potrebbe festeggiare il suo terzo mondiale consecutivo guidando anche nelle prossime annate una vettura che appare inavvicinabile dalla concorrenza. Ciò che potrebbe venire a mancare, soprattutto a causa di una mancata sfida interna in Red Bull, è la fame di trionfi in futuro.

Gode di privilegi economici clamorosi, come diversi suoi colleghi, ma è come se avesse corso già da una vita e potrebbe lanciarsi in progetti imprenditoriali nel Motorsport. Rispetto ad altri straordinari manici come Fernando Alonso e Lewis Hamilton, il figlio d’arte di Jos ha dichiarato in più di un’occasione non voler arrivare a quarant’anni ancora al volante di una monoposto di F1. Il campione della RB potrebbe presto farsi una famiglia con la sua compagna storica Kelly Piquet e prendere la decisione di salutare il circus in giovane età.

Il suo obiettivo era raggiungere il titolo di campione del mondo, mentre i record non rappresentano per lui un’ossessione. Per questo motivo, come ha analizzato il consigliere Marko, in un’intervista al magazine Motorsport-total.com Verstappen potrebbe anche salutare tutti. “Max è diverso, un giorno potrebbe arrivare e dire: ‘grazie è finita’“. Di sicuro la Red Bull Racing non si farà trovare impreparata nel caso di un addio anticipato.