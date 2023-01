Verstappen e la sua vita da ricco: aerei, macchine, animali e vacanze

Con due titoli di F1 in tasca Verstappen è uno dei piloti più ricchi dello schieramento. Ma come sta usando i soldi guadagnati? Scopriamolo.

Solo nel 2023 sul suo conto in banca arriveranno 55 milioni di dollari, dunque non sorprende che Max Verstappen possa permettersi un po’ di tutto, senza particolari preoccupazioni. Di seguito andremo a scovare tutti gli sfizi che in questi anni di fulgore della sua carriera automobilistica è riuscito a togliersi.

Per prima cosa l’abitazione. Incredibilmente, o forse nemmeno troppo, il pilota Red Bull è vicino di casa del suo principale rivale in F1 Lewis Hamilton. L’ultime dimora, si fa per dire, dal valore di 13,4 milioni di sterline si trova a Fontvieille, parte bassa del Principato di Monaco in direzione Cap d’Ail. Un dettaglio che lo rende più vicino a noi comuni mortali è che il figlio d’arte deve pagare l’affitto, non è nota la tariffa mensile.

Capitolo macchine. Qui c’è da sbizzarrirsi. Si stima che la sua collezione ammonti a 6,4 milioni di dollari. E comprende una Renault Clio gialla, regalo di mamma e papà. Una Renault R. S. 01 da 400.000 dollari, suo primo acquisto. Una Porsche 911 GT3 RS, ovvero il regalo che si fece dopo la vittoria nel GP di Spagna del 2016. Quattro Aston Martin, ossia una DB11 versione stradale della vettura di James Bond nel film Spectre dotata di graffiature arancioni in onore dei Paesi Bassi, da 200.000 dollari. Una Vantage del 2018 da 150.000 dollari. Una DBS Superleggera da 360.000 dollari. E una hypercar Valkyrie da 2,7 milioni di dollari. Due Ferrari, una 488 Pista da 331.000 dollari e una Monza SP2 da 1,8 milioni di dollari. E una Mercedes-Benz C63 S AMG da 78.000 dollari.

Verstappen, lusso sfrenato per il campione di F1

Amante della velocità a tutto campo, il 25enne possiede un jet-ski a marchio Red Bull da 20.000 dollari. E un abitacolo per le sim-racing da 35.000 dollari. Per muoversi nel paddock utilizza un monopattino Xiaomi M365 da 599 dollari. Mentre nel 2020 avrebbe acquistato direttamente dalle mani di Richard Branson un jet privato. Il Dassault Falcon 900EX della Virgin Galactic gli è costato 15 milioni di dollari. Un milione di dollari è invece il prezzo della manutenzione annuale.

I beni materiali non sono l’unica passione del due volte campione del mondo del Circus. A fargli compagnia nel tempo libero ci sono due gatti del Bengala, tali Jimmy e Sass, del valore complessivo di ben 6.000 dollari.

Con tanta disponibilità economica Mad Max non ha certo problemi a organizzarsi delle vacanze da sogno. E così, mentre Ham andava nel glaciale Antartico, lui è partito per la calda isola di Saint Barth nei Caraibi, quest’ultima, meta prediletta dal driver di Hasselt, assieme alla famiglia e alla fidanzata Kelly Piquet. Con cui si è altresì recato a Miami, piuttosto gettonata dai vip nel Natale 2022.

Insomma, una vita davvero invidiabile quella del #1. Se poi si pensa che da qui al 2028, anno in cui scadrà l’accordo con il team energetico, guadagnerà 350 milioni di euro, possiamo solo immaginarci quanto comprerà ancora. E pensare che qualche team principal, tempo fa, aveva invitato la F1 a rivedere verso il basso gli stipendi dei corridori, non essendoci più i rischi di un tempo, quando schierarsi su una griglia di partenza automobilistica significava giocare a scacchi con la morte.