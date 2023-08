MotoGP, Marc Marquez disperato: manda un appello alla Honda

Dalla diciottesima posizione Marc Marquez è partito con grinta per strappare qualche punticino. Ecco come è andata la sua Sprint Race.

Dalla pole position, Pecco Bagnaia, è scattato come un fulmine. Maverick Vinales ha perso molte posizioni al via ed in curva 1 si è innescata una carambola che ha visto protagonisti diversi top rider tra cui Marco Bezzecchi, in lotta per il mondiale, Fabio Quartararo e Miguel Oliveira. Marc Marquez è stato spettatore del maxi incidente che ha coinvolto subito Martin e Quartararo.

Il francese della Yamaha si è trovato nel panino tra il rider spagnolo del team Pramac e l’Aprilia di Vinales. A rimetterci le maggiori conseguenze è stato proprio il povero Bezzecchi, oltre al portoghese del team satellite della casa di Noale. Lo start di Marquez è stato pulito e si è tenuto fuori dai guai, recuperando diverse posizioni a causa della carambola alla prima curva.

Il ritmo forsennato dei primi, con gomma media al posteriore, ha spento le ambizioni dei rider di Honda e Yamaha. Jorge Martin ha ricevuto una penalità e si è subito reso conto di aver stretto troppo allo spegnimento dei semafori in curva 1. Marc è risalito al nono posto alle spalle dei fratelli Espargaró. La KTM di Brad Binder, nelle zone nobili della classifica, ha tenuto testa nella prima fase alla Desmosedici del numero 1.

Marc Marquez è stato bravo a districarsi tra le posizioni di rincalzo, sfruttando anche il nuovo pacchetto portato in pista sulla RC213V al RB Ring. Il centauro ha dimostrato di essere cresciuto sul piano fisico dopo i tanti guai fisici patiti nel 2023. L’obiettivo, ad inizio stagione, era quello di lottare per la nona corona iridata, ma i problemi fisici non hanno abbandonato il campione. Tra infortunio alla mano, alla caviglia e al costato il campionato è diventato un tormento. Ecco gli orari delle gare domenicali.

Le sensazioni di Marc Marquez post SR

Il feeling con la Stiria non è mai stato elevatissimo per il #93. Nemmeno negli anni d’oro della sua carriera è riuscito a vincere al RB Ring. Il centauro di Cervera è stato attaccato da Morbidelli e Vinales. Quest’ultimo, al nono giro, ha scavalcato di gran carriera il rider della Honda, sottraendogli la nona piazza. Le gare brevi attribuiscono 12 al primo, 9 al secondo, 7 al terzo, 6 al quarto, 5 al quinto, 4 al sesto, 3 al settimo, due all’ottavo e uno al nono.

In qualifica il #93 non ha trovato il feeling giusto. Ci si poteva attendere qualcosa in più da questi aggiornamenti. Per il trentenne, in piena crisi, un punticino per muovere la classifica sarebbe stato importante. Marc ha tentato di tenere il ritmo di Franco Morbidelli, ma ha chiuso decimo fuori dalla zona punti. La Sprint Race è stata vinta da Bagnaia, davanti a Binder e Martin.

Marc Marquez, al termine della SR austriaca, a DAZN ha dichiarato: “Nella Sprint abbiamo corso con un assetto nuovo e sicuro ci darà ancora più informazioni. Domani faremo un altro passo in un’altra direzione. E tutto da valutare. Non cambia molto per me finire decimo o quindicesimo. Ho perso forza durante la gara. La gomma è crollata e tutto ciò ha complicato un po’ di più (la corsa, ndr)“.