Porsche suda freddo: la rivale ha numeri da record, ecco quando arriverà sul mercato

La Porsche deve temere un modello rivale davvero agguerrito, che sta facendo sognare i fan. Ecco quando la vedremo dal vivo.

Un tema caldo per chi segue il mondo delle quattro ruote è sempre quello delle supercar, ed in tal senso, la Porsche non ha nulla da invidiare a nessuno con i suoi modelli. La casa di Weissach sta portando continue novità sul fronte delle emissioni zero, con veicoli sempre più interessanti nella gamma.

Tuttavia, non è la sola a puntare su auto a batteria e ad elevate prestazioni, ed ora c’è un costruttore che si è messo in testa di sfidare proprio la Porsche. Andiamo a scoprire di quale marchio si tratta, e siamo sicuri che per tutti voi sarà una grande sorpresa. La vettura è spaziale.

Porsche deve preoccuparsi per questo nuovo modello

La rivale dichiarata della Porsche Taycan sarà la nuova Lotus Envya, un gioiello da 918 cavalli che deve guidare la rinascita del marchio. Secondo quanto riportato da “Motor1.com“, la casa britannica ha chiuso il 2022 con appena 576 auto vendute, ed è chiaro che si vada a caccia di un pronto riscatto, che in parte è già arrivato.

Nei primi mesi del 2023, infatti, alla Lotus sono già arrivati 17.000 ordini, il che è molto significativo. Molto bene sta andando il nuovo SUV elettrico, la Eletre, che fu svelato quasi un anno fa proprio dalle nostre parti, in quel di Milano. L’elettrificazione è ormai sicura per questo marchio, ed anche la nuova berlina Type 133, che dovrebbe chiamarsi Envya nella sua versione finale, punta sulle emissioni zero.

La foto postata in alto mette in mostra le forme di questo gioiellino, che è ancora in livrea camouflage, ma che si prepara a fare la voce grossa sul mercato. Le immagini sono arrivate da uno dei luoghi più amati da chi segue il mondo delle corse, perché stiamo parlando del Nurburgring Nordschleife.

Su questo impianto, le grandi case testano le loro nuove auto, in modo da poterle mettere alla prova per osservare cosa migliorare e cosa è invece al proprio posto. C’è da dire che le forme della nuova Lotus sono davvero notevoli, e come detto, l’obiettivo è quello di dar battaglia alla Porsche Taycan.

Secondo quello che circola in questi giorni, pare che l’auto sarà molto imparentata con il SUV Eletre di cui abbiamo parlato poco fa, con la potenza massima che potrebbe toccare il dato pazzesco di 918 cavalli.

La coppia, secondo le indiscrezioni, toccherà i 985 Nm, ma in questo caso parliamo della versione R, ovvero quella top di gamma e con le performance più elevate, discorso valido anche per il prezzo. Per ciò che riguarda il crossover, è dotato di ruote posteriori sterzanti e batteria da 112 kWh, con aerodinamica attiva.

La nuova supercar di casa Lotus potrebbe arrivare nel 2024, ma già si parla di altri veicoli ad emissioni zero in arrivo tra il 2026 ed il 2027. La svolta elettrica di casa Lotus è ormai certa, con buona pace dei puristi che rimpiangono i modelli del passato, che in termini di sound erano davvero eccezionali.