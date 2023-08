Ferrari, modello storico ad una cifra super: ecco la clamorosa offerta

La Ferrari ha prodotto moltissimi gioielli che, però, sono inaccessibili per la stragrande maggioranza degli appassionati. Ecco un modello alla portata.

Trovare una Ferrari economica sul mercato dell’usato è una missione quasi impossibile. Le opere d’arte che sono uscite da Maranello raggiungono cifre da capogiro. L’usato, inoltre, è schizzato alle stelle per tutti i segmenti, non solo per le auto sportive. Le Ferrari a basso costo sono, assolutamente, introvabili. Oggi vi proponiamo un esemplare di Mondial in ottime condizioni ad una cifra ragionevole.

Se il vostro sogno è quello di calarvi nell’abitacolo di un masterpiece del Cavallino, vi consigliamo di leggere attentamente questa offerta. La Ferrari Mondial è stata lanciata nel 1980. La progenitrice Dino 308 GT4 fu prodotta in soli 2826 esemplari e non riscosse un grande successo, soprattutto a causa del design antiquato firmato da Bertone.

Nel 1980 Enzo Ferrari accolse con entusiasmo la Mondial 8, dedicata al trionfo nel campionato del mondo di F1 dell’annata precedente, caratterizzata dalla vittoria di Scheckter.

Il design fu opera di Pininfarina. Allontanandosi dal concetto a cuneo della Dino 308 GT4, la Mondial 8 puntò su uno stile più adatto ad un’auto quattro posti. Se siete dei nostalgici delle iconiche griglie laterali che poi caratterizzarono la leggendaria Testarossa, sulla Mondial fecero apparizione le prime ampie griglie laterali che mettevano in risalto le linee filanti delle fiancate.

La vettura presentava telaio tubolare con un passo allungato e sospensioni indipendenti. La Ferrari era ben rifinita e molto elegante anche negli interni, caratterizzati da pulsanti elettrici che andarono a sostituire le levette meccaniche a tirante. I sedili erano in pelle Connolly, mentre il sistema di accensione elettronico fu affidato alla Marelli Digiplex.

Le caratteristiche della Ferrari Mondial

Sotto tutto il cofano batteva un motore V8 di 2926 cm3, capace di sprigionare 214 cavalli, ereditato dalla Ferrari 308 GTB, abbinato ad un’alimentazione ad una iniezione Bosch K-Jetronic. La velocità massima era di 220 km/h. La vettura non era una scheggia, ma le versioni esportate in Svizzera e Stati Uniti ebbero anche una più bassa compressione con un catalizzatore che ne diminuiva la potenza per le norme antinquinamento.

Le versioni cabriolet arrivarono con la presentazione della Mondial Quattrovalvole con tettuccio apribile elettronico, nonché apertura elettrica dei tre cofani. Questa vettura ha un’importanza capitale per la casa modenese essendo la prima V8 stradale ad iniezione con telaio posteriore smontabile per facilitare la rimozione del motore. Da lì in avanti il Cavallino decise di equipaggiare tutte le vetture con questa ingegnosa soluzione, considerati i risvolti positivi per il lavoro dei meccanici.

La potenza passò a 240 cavalli per un piacere di guida superiore. Nel 1985 la Ferrari presentò un restyling completo della Mondial con un motore 3.2 da 770 cavalli, in grado di arrivare a 250 km/h. Per la prima volta debuttò il sistema ABS, mentre gli interni erano stati rivisti e impreziositi con una plancia che mandò in pensione il precedente computer di bordo.

La versione in vendita su Subito.it si presenta in perfette condizioni con appena 30.000 km percorsi. Si tratta del modello T con motore 3.4 Cabriolet. La Ferrari rossa fiammante si trova a Roma ed è proposta ad una cifra di 65mila euro che, per un’auto di questo genere, è una offerta da cogliere al volo.