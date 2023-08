Dramma in Formula 1, la confessione di un campionissimo sconvolge il circus

Tragedia incredibile, con un noto campione di Formula 1 che con una sua confessione ha lasciato sconvolto il mondo delle corse.

La F1 è la più bella e seguita competizione motoristica in tutto il mondo ed è per questo motivo che la maggior parte delle persone si leghi ai suoi campionissimi. Sono molti coloro che nel tempo hanno dimostrato la loro passione per le quattro ruote e hanno regalato momenti magici.

Fin dagli albori di questa competizione negli anni ’50 non sono di certo mai mancati i campionissimi capaci di far battere il cuore. Fu però il periodo a cavallo tra gli anni ’60 e l’inizio dei ’70 che fu rivoluzionario.

Il motivo è legato al fatto che per la prima volta nella storia i piloti capirono che non potevano essere trattati come carne da macello. La sicurezza non doveva essere una parola detta solo per farsi belli, ma servivano delle regole per poter aiutare i piloti.

Per questo motivo si diede vita a un lungo periodo di battaglie contro la Federazione. In particolar modo all’inizio degli anni ’70 furono davvero troppi i morti, con la più dolorosa che avvenne nel 1970.

In quella stagione il pilota austriaco Jochen Rindt morì a Monza e divenne campione del mondo poco dopo, diventando l’unico campione postumo della storia. Non era possibile accettare tutto questo, ma chi si ribellava veniva ribattezzato “pilota latte e miele”.

Purtroppo oggi è proprio uno dei più grandi piloti di sempre che sta vivendo una situazione drammatica. Dopo essersi fortemente battuto per la sicurezza sua e dei suoi colleghi, in questo periodo sta vivendo un dramma che rischia di avere tragiche conseguenze.

F1, la malattia di Jackie Stewart: “Potrei avere la demenza”

Jackie Stewart rappresenta un’icona assoluta per la F1 e anche chi non ha mai avuto il privilegio di poterlo vedere in pista conosce la sua storia. Lo scozzese volante ha vinto per ben tre volte il Mondiale, dimostrandosi veloce e concreto allo stesso tempo.

Purtroppo il britannico ha da poco annunciato che le sue condizioni di salute non sono per nulla semplice. “Non mi sorprenderei se avessi la demenza. Mi dimentico spesso di ciò che ho fatto e non ricordo il nome delle persone, magari adesso non ne sono affetto, ma penso che in futuro l’avrà. Lo stesso dicasi per mia moglie Helen, anche lei ne è affetta e per lei è già stata diagnosticata, ma non vi è cura.”

Così Jackie Stewart ha parlato ai microfoni del The Telegraph, spiegando apertamente come la situazione per lui al momento sia drammatica. La demenza è una malattia davvero subdola e soprattutto difficile da poter affrontare.

Per uno che ha passato tutta la vita nel mondo delle corse e non ha mai avuto paura della velocità è davvero molto difficile accettare questa situazione. In onore di sua moglie, nel 2016 Stewart aveva già fondato il “Race Against Dementia”, in modo tale da aiutare la ricerca. Attualmente la sua compagna di vita ha bisogno di cure continue per 24 ore al giorno da infermieri specializzati e anche Stewart teme di finire così in futuro, sperando che la ricerca possa progredire sempre di più.