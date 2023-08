Avete visto il papà di Michael Schumacher? Sono 2 gocce d’acqua

La dinastia dei fratelli Schumacher è continuata con l’impegno nel Motorsport dei figli di Michael e Ralf. La somiglianza tra il Kaiser e suo padre è impressionante.

Michael Schumacher è considerato uno dei migliori driver nella storia dell’automobilismo. È l’unico, infatti, insieme a Lewis Hamilton ad aver celebrato 7 titoli mondiali nella categoria regina del Motorsport. Il tedesco è cresciuto nella cittadina di Hürth. La famiglia aveva origini modeste, suo padre Rolf era un muratore ed insieme alla moglie Elisabeth gestivano un kartodromo.

Michael e suo fratello minore Ralf dimostrarono delle doti superiore alla media, iniziando a correre sulla pista di Kerpen per poi lottare per i massimi traguardi in F1. Il primo agosto del 1995 Michael sposò Corinna Betsch, ex ragazza del pilota della Jordan Heinz-Harald Frentzen. La coppia ha avuto due figli: Gina Maria, nata il 20 Febbraio del 1997, e Mick, nato il 22 Marzo del 1999.

Il figlio d’arte del Kaiser ha seguito le orme del padre, arrivando a gareggiare in Formula 1 nel team Haas. Anche il primogenito di Ralf, David, ha cercato di ritagliarsi una strada nel Motorsport e oggi corre nel campionato DTM.

Nell’Autodromo gestito dai genitori di Michael si formò anche un altro grande campione del mondo come Sebastian Vettel. Michael è diventato un personaggio noto in tutto il mondo grazie ai trionfi al volante della Ferrari. A lui si devono i successi nel quinquennio aureo, sotto la guida di Luca Cordero Di Montezemolo.

Michael Schumacher, la somiglianza con Rolf

Dopo i mondiali conquistati con la Benetton il bicampione tedesco avrebbe anche potuto scegliere di rimanere nel team campione del mondo o prendere la strada di Woking, ma preferì assumersi un grosso rischio, correndo per il team di Maranello.

Ai tempi la squadra viveva una profondissima crisi. La decisione risultò vincente anni dopo, a causa dei titoli persi nelle ultime battute con Jacques Villeneuve e Mika Hakkinen, oltre ad un infortunio che per poco non compromise la sua carriera a Silverstone.

1 di 3

Dal 2000 al 2004 il Kaiser dettò legge in F1, diventando l’unico pilota della storia a vincere 5 mondiali di fila. In 306 partenze il tedesco ha conquistato 91 vittorie e 155 podi. L’ultimo lo ha messo a segno al volante della Mercedes nella sua ultima annata in Formula 1 nel 2012. Il pilota ha registrato 77 giri veloci e 68 pole position, marcando 1566 punti. Ecco quante lingue parlava Michael.

Schumacher ha sempre potuto contare sull’appoggio di una famiglia tradizionale. Papà Rolf, nonostante fosse un muratore, mise a disposizione tutti i mezzi tecnici ai figli per trovare una dimensione nell’automobilismo. Sua madre, invece, Elizabeth Schumacher scomparse nel 2003.

Il pilota della Ferrari corse e vinse il Gran Premio di San Marino nel giorno della morte di sua madre. In parte questo evento dimostrò la straordinaria capacità del campione glaciale che fu più forte del dolore. Nell’immagine in alto potete osservare l’incredibile somiglianza con suo padre. Sembrano due gocce d’acqua.