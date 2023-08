Quante lingue parla Michael Schumacher? Stenterete a crederci

Il sette volte iridato, Michael Schumacher, tra le sue tante virtù aveva quella di saper parlare, fluentemente, più lingue. Ecco il motivo.

Michael Schumacher per i fan della Ferrari è e sempre rimarrà il campione assoluto. L’uomo in grado di diventare macchina e battere una concorrenza agguerritissima. Nonostante qualche reticenza di parte della tifoseria, nella primissima fase, il tedesco si dimostrò attaccatissimo alla causa, sposando il progetto di Montezemolo. Avrebbe potuto puntare a qualsiasi squadra, dopo due mondiali consecutivi, ma si lanciò nell’avventura più complessa.

La Ferrari di allora era in una fase di rinascita dopo anni negativissimi, ma al suo arrivo il tedesco trovò solo macerie. Il suo spirito di iniziativa diede la scossa a tutto l’ambiente, creando un collante con tutti i membri del team. Tutti diedero il massimo per estrarre il potenziale dalle monoposto del Cavallino. Dopo una prima annata da incubo, nel 1996, condita comunque da 3 vittorie, nella stagione successivo il Kaiser si giocò il primo mondiale al volante della F310B.

Mancò il trionfo all’ultimo Gran Premio, venendo anche squalificato per la famosa sportellata al rivale Jacques Villeneuve. Quest’ultimo, al volante della Williams, si laureò campione del mondo, beffando il ferrarista. Nelle due annate successive il protagonista assoluto fu Mika Hakkinen al volante della McLaren Mercedes. Il finlandese riuscì a spuntarla nel 1998 e nel 1999 grazie ad una monoposto più performante e, soprattutto, affidabile.

Michael si infortunò tibia e perone a Silverstone ma non si perse d’animo e tornò più forte di prima per conquistare nel nuovo millennio ben 5 mondiali di fila, per un totale di 7 titoli. Nessuno nella storia della categoria regina del Motorsport era riuscito in una simile impresa. Lewis Hamilton ha sfiorato il sorpasso nel 2021, ma è stato sconfitto all’ultimo giro del GP di Abu Dhabi.

Michael Schumacher poliglotta

Il campione tedesco è stato un esempio anche fuori dalla pista. Un marito innamorato, un padre premuroso e un uomo pieno di passioni. Cresciuto in un contesto familiare non agiato si è sudato ogni singolo trionfo, sin dai kart. Nelle categorie minori il tedesco si fece subito notare da personaggi influenti del Motorsport. Maniacale nella preparazione fisica e con una personalità molto autoritaria, Michael parla più lingue.

Il Kaiser, oltre al tedesco, parlava perfettamente anche l’inglese. Nella squadra comunicava, perfettamente, con tutta la squadra di Maranello in inglese, ma comprendeva anche l’italiano. Nonostante sia una lingua ostica da imparare, negli ultimi anni in Ferrari, Michael cominciò a rilasciare anche delle dichiarazioni in italiano. Charles Leclerc come il Kaiser? Il gesto ha fatto emozionate tutti.

Con il passaggio in Mercedes per un triennio il nativo di Hürth tornò a parlare nel suo idioma naturale, oltre che in inglese nelle press conference. Attualmente, Michael Schumacher è in riabilitazione nella sua stessa casa in Svizzera, dalla metà del 2014, dopo l’infortunio sugli sci in Svizzera. Non si hanno informazioni sulle condizioni cliniche. Da quanto è emerso dovrebbe comunicare soltanto con gli occhi, come trapelato da alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex t.p. Ferrari e Presidente della FIA Jean Todt.