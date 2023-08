Una Porsche 911 degli anni ’80 diventa elettrica: bolide da 500 CV

Prendete una leggendaria Porsche che negli anni ’80 era considerata il non plus ultra e trasformatela in una delle EV più fascinose al mondo, il risultato è garantito.

La casa di Stoccarda può vantare una storia nel variegato mercato delle sportive come poche eguali. Il disegno della Porsche 911 potrebbe entrare, senza polemiche, in un museo di arte moderna. Nel corso dei decenni, sin dal lancio della prima gen, la Porsche è rimasta fedele a se stessa in una ricerca spasmodica di innovazione. Alcuni collezionisti hanno il piacere di avere nel proprio garage 911 leggendarie che, ben presto, non saranno ritenute a norma, seguendo il diktat ecologico imposto in Unione Europea.

C’è chi ha intenzione di valorizzare i modelli che hanno scritto pagine indelebili dell’Automotive, modernizzandoli con un motore con batterie agli ioni di litio. Diversi preparatori sono diventati famosi in tutto il mondo per il completo restauro di Porsche iconiche. I puristi della casa di Stoccarda, probabilmente, storceranno il naso alla visione di una leggenda degli anni ’80 in versione full electric.

A Pebble Beach, in California, saranno esposte supercar da sogno. Per un appassionato di auto sportive è una mecca, essendoci il meglio del meglio del panorama mondiale. Molte aziende, come il tuner americano focalizzato nei retrofit elettrici Everrati, avranno l’occasione di mettersi in mostra con progetti destinati a far parlare per anni. L’esigenza green sta diventando sempre più un trend da tenere sott’occhio. I milionari, specialmente nella soleggiata California, vogliono poter guidare liberamente potentissimi bolidi a zero emissioni.

Con questa necessità crescente i preparatori di Everrati hanno deciso di abbracciare i progetti green con uno spirito rivoluzionario. Si tratta di un momento di transizione, ma difficilmente, almeno in Unione Europea, vi sarà un passo indietro sulla tecnologia agli ioni di litio. Dal 2035, infatti, è previsto lo stop alla produzione di auto con motori termici, comprese le ibride. Persino la Lamborghini ha iniziato a ricredersi sulle opportunità delle supercar alla spina.

La Porsche 911 full electric

A differenza di Trump, attraverso l’Inflation Reduction Act (IPA), Biden ha in programma di favorire le realtà più rispettose dell’ambiente. Sono previsti grossi incentivi per il passaggio ad una EV. Quale migliore vetrina può esserci per presentare una vecchia 911, dipinta in un ammaliante Mexico Blue, 100% elettrica per il 75° anniversario della casa di Stoccarda?

I progetti targati Everrati sono sensazionali sul piano dell’efficacia. Alcuni stili non tramonteranno mai e, grazie alla tecnologia alla spina, potranno essere guidati anche in futuro. In Nord America la moda dei retrofit elettrici sta impazzando. Justin Lunny, a.d. e co-fondatore di Everrati, ha definito Pebble Beach il centro dell’universo automobilistico in questa fase calda dell’anno.

L’azienda americana svelerà la sua Porsche 911 elettrica (964) da 500 CV e sfoggerà al Concours d’Elegance di Pebble Beach una rarissima 911 S del 1970. Oramai il concetto di lusso sostenibile è diventato un business clamoroso e avrà molto presto un impatto anche alle nostre latitudini. Date una occhiata al video presentato da Everrati sull’omonimo canale YouTube. Rimarrete senza fiato.