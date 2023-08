Battaglia del secolo: Lamborghini Countach vs Ferrari Testarossa

E’ stata la supersfida che ha lasciato a bocca aperta gli appassionati delle vecchie generazioni. Lamborghini e Ferrari sono ancora protagoniste di un duello da brividi.

Se vi doveste trovare a scegliere tra una Lamborghini Countach e una Ferrari Testarossa, probabilmente, sareste plurimilionari e grandi appassionati di supercar nude e crude. Il duello nel duello tra queste due opere d’arte era tra il Grande Vecchio Enzo Ferrari e Ferruccio Lamborghini. Entrambi spinti dalla voglia di eccellere nel mercato delle supercar partorirono dei bolidi diventati iconici.

Ferruccio, produttore di trattori, negli anni ’60 aveva già una posizione di tutto rispetto e si lamentò della trasmissione della sua Ferrari, proprio negli uffici del Drake. Quest’ultimo non era solito subire delle critiche per i suoi masterpiece e allontanò in malo modo l’imprenditore di Renazzo. A quel punto nel 1963 nacque il dualismo destinato a diventare anche la trama di un film hollywoodiano. Nello stabilimento di Sant’Agata Bolognese nacquero vetture sensazionali come la Miura e la Countach.

La Lamborghini divenne anche la SC nel Gran Premio di Monaco di Formula 1, lanciando un chiaro messaggio alla casa modenese. Ferrari rispose con auto più classiche e lussuose. Ferruccio, invece, preferì sperimentare un design futuristico con il lancio della Countach. La prima versione sembrava arrivare dallo spazio e presentava il medesimo motore da 3.929 cm³ della Miura. La sigla LP stava per il posizionamento longitudinale posteriore del motore, mentre 400 era un riferimento alla cilindrata.

La Countach sprigionava una potenza di 375-385 CV DIN (280-287kW) a 8.000 giri al minuto. La top speed dichiarata era di 315 km/h. Considerate che all’epoca non vi erano supercar con aiuti alla guida e certe vetture erano portate al limite solo da manici autentici. In seguito la Diablo, la Murcielago e l’Aventador hanno sfidato la F50, la Enzo e la SF90 Stradale. Da sempre i due brand sono in lotta nel sempre più variegato mondo di supercar estreme. La palla in futuro si sposterà sul confronto tra estreme EV.

La sfida tra la Lamborghini Countach e la Ferrari Testarossa

Dall’altra parte della careggiata, la leggendaria Testarossa, curata dall’azienda Pininfarina, fu introdotta nel 1984. Il nome della supercar modenese scaturiva dalle coperture delle camme motore, dipinte di rosso, messe in mostra sui leggendari motori a 12 cilindri. Il designer Leonardo Fioravanti alzò l’asticella del concetto di sportività dell’auto, facendola diventare una icona degli anni ’80.

390 cavalli di potenza massima sviluppata a 6.300 giri/min, con una coppia massima di 490 Nm e 4.500 giri/min. La Testarossa copriva lo 0 a 100 km/h in 5,3 secondi. La velocità massima si attestava, invece, sui 290 km/h. L’auto era disponibile con un cambio manuale a cinque marce montato sul posteriore. Rispetto alla Lamborghini l’auto risultava più agile e maneggevole nei tratti guidati, sebbene in termini di top speed la supercar del Toro era un fulmine.

Una Countach LP 5000QV del 1986 ed una Testarossa del 1988 si sono confrontate, come potrete osservare nel video in alto del canale YouTube 888MF. Sul piano dell’handling la Ferrari ha dimostrato di essere di un altro livello. L’impianto frenante della Countach è tutt’altro che perfetto, trasmettendo all’automobilista una minore sicurezza alla guida. Non vogliamo svelarvi troppo. Vi lasciamo all’emozionante filmato che vi farà battere il cuore.