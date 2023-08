Volkswagen, SUV a meno di 20mila euro: sono tutti in fila per averlo

Vagando sul web siamo risaliti ad una curiosa offerta per una Volkswagen Tiguan, che ora è in vendita ad un prezzo da record.

Siamo in un periodo di grossa crisi per il mercato delle quattro ruote, con i prezzi che sono in continua salita, ed i clienti sono meno invogliati ad acquistare prodotti nuovi. Proprio per questo motivo, vi proponiamo una grande offerta che riguarda il marchio Volkswagen, con un modello di seconda mano che è stato appena messo in vendita.

In quanto a qualità, la Volkswagen non ha davvero nulla da invidiare a nessuno, e le sue auto sono sempre state molto gradite agli acquirenti. La protagonista dell’inserzione, in questo caso, è la Tiguan, un SUV che ha ottenuto dei grandi risultati sul fronte delle vendite.

Volkswagen, ecco la Tiguan che fa al caso tuo

I prezzi delle auto sono molto elevati al giorno d’oggi, ed è così che tutti iniziano a puntare sul prodotto usato. Anche i costi dei prodotti di seconda mano sono saliti, ed è logico che chiunque vada a caccia di una vera e propria occasione, come quella che abbiamo trovato noi su una Volkswagen Tiguan, che fa davvero al caso vostro.

Stiamo parlando di un modello di colore bianco che abbiamo trovato su “Subito.it“, immatricolata nel dicembre del 2012 e che ha percorso 194.000 km. Il suo prezzo è di 18.000 euro, e c’è da dire che il chilometraggio non è di certo basso, ma che a quel prezzo non si poteva pretendere molto di meglio.

La vettura ha un cambio automatico e rientra nella classe di emissioni Euro 5, ed è alimentata a benzina. Il segmento è quello dei SUV compatti, e monta un motore 2.0 TSI, ovvero a benzina, da 211 cavalli, pari a 155 kW. La vettura fa parte della linea R Line, ovvero più sportiva e performante.

Il SUV è a trazione integrale, e nell’annuncio è specificato che si tratta di un’ottima occasione per le famiglie, visto che viene giudicato molto comodo e di facile maneggevolezza. Inoltre, le condizioni sono ottimali, con un tagliando completo che è stato appena eseguito, così come la cinghia di distribuzione appena rivista. La Volkswagen del nostro annuncio è full optional, e vi basterà recervi sul sito web che vi abbiamo segnalato per farvi un’idea di tutto ciò che vi mette a disposizione. Inoltre, è in pronta consegna.

In un momento in cui i tempi di attesa per un’auto sono molto lunghi, la possibilità di averla subito è sempre la migliore. Attualmente, la Tiguan si trova a Cinisello Balsamo, paese situato in provincia di Milano, e viene data la possibilità di effettuare anche il pagamento in contanti. Il passaggio di consegna sarà immediato.

C’è anche la possibilità di effettuare un finanziamento per pagare le rate, con garanzia che va dai 12 ai 24 mesi. Il veicolo può essere visionato presso il luogo in cui viene messo in vendita, dalle 8:30 del mattino alle 20 di sera, tutti i giorni, anche la domenica. Non esitate a prendere informazioni.