MG, prima dei cinesi produceva “supercar”: questo modello è pazzesco

La MG ha prodotto dei modelli da sogno prima del passaggio alla gestione cinese, ed oggi vi mostriamo un’offerta da brividi.

Oggi vi parleremo di un’occasione che non vi capiterà tanto presto, dal momento che stiamo parlando di una supercar quasi nuova, che è in vendita all’asta ad un prezzo eccezionale. Si tratta di una MG, casa automobilistica britannica ora finita sotto il controllo della cinese SIAC, che ha del tutto cambiato l’anima del marchio.

La MG produce ora veicoli che sono soprattutto SUV, ma in passato metteva in mostra dei gioielli come supercar ed auto sportive. A questo punto, andiamo a scoprire il capolavoro che è stato messo in vendita in queste ore, che può fare al caso vostro se siete amanti del marchio.

MG, ecco un modello unico in vendita

Sul sito web “Collectingcar.com“, è presente un modello davvero incredibile che è in vendita ad un prezzo da affare, e stiamo parlando di una MG XPOWER SV, che appartiene al periodo in cui questo marchio non era ancora passato alla gestione cinese. Il suo prezzo è pari a 25.500 sterline, ma è chiaro che si tratti di un’asta e che potrebbe anche salire.

L’offerta scadrà giovedì 17 agosto alle ore 20:28, il che significa che sono rimaste davvero poche ore, e che la lotta per ottenerla si sta per scatenare. Secondo quello che è stato riportato nell’offerta, stiamo parlando di un modello di coupé ad alte prestazioni alimentato da un motore V8, e fa parte di una collezione unica.

Infatti, di questo modello ne sono state realizzate solamente 95 unità, una sorta di limited edition di cui ora potrete entrare in possesso. Il motore, come detto, è un V8 ed è aspirato, il che garantisce un sound da leccarsi i baffi. Il propulsore è da 4,6 litri, con una potenza massima che tocca i 316 cavalli e 302 Nm di coppia massima. Il cambio è manuale ed è a cinque velocità.

Per quello che riguarda i km percorsi, stiamo parlando di un usato davvero nuovo, visto che sono segnate solo 13.800 miglia. L’XPOWER SV è costruita su un telaio in acciaio leggero con un roll-bar integrato che segue gli standard della FIA, con la sua carrozzeria che è realizzata in fibra di carbonio ed alluminio. Il colore è il classico British Green, che contraddistingue gran parte delle supercar britanniche, ed è dotata di cerchi in lega OZ Racing da ben 18 pollici.

Per ciò che riguarda l’abitacolo, anche in questo caso troviamo elementi distintivi di un’auto da corsa, come i sedili Recaro con cinte nere e regolazione elettrica delle altezze. Lo stereo è firmato dalla Pioneer, e garantisce un gran bel rumore. Per ciò che riguarda le sue condizioni, sembra si possa stare tranquilli.

Lo splitter aveva subito un danno, ma è stato riparato ed ora è tornato come nuovo, ed è da apprezzare l’onestà di chi l’ha messa in vendita, che non ha voluto nascondere nulla. A questo punto, sta a voi decidere se acquistarla o meno nel prossimo futuro, ma c’è poco tempo per pensare.