La nuova auto cinese fa tremare la Fiat Panda: è comodissima e costa veramente poco

Nuovi rivali per la Fiat Panda, con un’auto cinese che sembra mettere in crisi l’utilitaria storica della casa torinese.

Non ci sono dubbi sul fatto che nel corso degli anni la Fiat Panda abbia saputo imporsi come la più importante e nota utilitaria al mondo. La casa torinese ha dimostrato che questo modello aveva tutte le carte in regola per poter entrare a far parte di quei modelli capaci di scrivere la storia.

Il modello in questione è nato nel 1980 e da quel momento in poi ha continuato a perfezionarsi sempre di più, tanto è vero che è nato anche il modello 4×4. La Panda a trazione integrale è in assoluto colei che si è dimostrata maggiormente amata dagli italiani.

Ancora oggi sono tantissimi coloro che decidono di mettere le mani su questo modello, tanto è vero che di fatto ogni mese è l’auto più venduta in Italia. Una grande mano lo dà la storia e la tradizione di questo veicolo, con la sua versione attuale che si presenta con una lunghezza di 365 cm, una larghezza di 164 cm e un’altezza di 155 cm.

Ecco allora come mai il cliente può decidere se acquistarla sia nella versione a quattro che in quella a cinque posti. Il grande miglioramento della Fiat per quanto riguarda la produzione della Panda ha fatto sì che ora sia solamente in versione ibrida.

Un cambiamento che sicuramente permette alla casa torinese di proiettarsi sempre di più verso il futuro e ciò che intriga è che lo sta facendo con uno dei modelli iconici. Il costo è solo di 15.500 Euro, per un’auto che presenta un motore a 3 cilindri da 1000 di cilindrata con 70 cavalli. C’è però chi non sembra per nulla d’accordo con il dominio della Panda.

Jaecoo 7: la Panda trema

Il marchio Jaecoo non vede l’ora di debuttare in Italia, con il suo primissimo modello che si andrà a perfezionare il nome della Chery. Questa infatti è l’azienda centrale in terra cinese, ma sarà la Jaecoo a portare avanti i suoi modelli in Italia.

Ecco allora come mai ci si attende per aprile 2024 il lancio della Jaecoo 7, un modello che è molto simile al Suv sportivo già noto della Omoda 5. Quest’ultimo però sarà il primo a mostrarsi al grande pubblico, dato che inizierà la vendita dalla fine del 2023.

La Jaecoo 7 si fa apprezzare soprattutto per il suo design molto sportivo e soprattutto dinamico. La casa cinese ha infatti voluto mettere a disposizione dei clienti una vettura che potesse ottenere delle ottime prestazioni non soltanto su strada, ma anche su sterrato.

In questo momento non è ancora ben chiaro quale sarà il motore, ma la Chery QQ, quella che dovrebbe ricordare la Jaecoo 7, monta cinque diversi versioni elettriche. Il modello di base parte da un’erogazione di 73 cavalli e con un’autonomia di 301 km.

Il modello di punta invece presenta un’autonomia di 408 km e la sua velocità massima è di 125 km/h. Si tratta di un’auto cittadina e il suo prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 mila Euro, il che le darebbe modo di essere un Suv elettrico con un costo molto ridotto.