Hamilton in Ferrari, ora ci siamo: emerge tutta la verità, tifosi sotto shock

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, avrebbe avuto la possibilità di sbarcare a Maranello. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore.

L’indiscrezione lanciata dal Daily Mail, qualche settimana fa, sull’offerta faraonica presentata dal Presidente della Ferrari, John Elkann, a Lewis Hamilton continua a rimbalzare nel Paddock. Molti addetti ai lavori non hanno smentito il rumor, rilanciando la questione sotto una chiave diversa. Lewis, infatti, avrebbe preferito continuare il suo rapporto storico con la Stella a tre punte.

L’anglocaraibico si è dimostrato ancora un uomo chiave della squadra appartenente per il 33,3% a Toto Wolff. Il #44 in passato ha vinto ben 6 mondiali, ma al volante delle nuove wing car della Mercedes non ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Le responsabilità sono, principalmente, del progetto tecnico sbagliato dei tecnici di Brackley.

Il fenomeno di Stevenage si aspettava di guidare una vettura sensazionale che, secondo quanto emerse dai dai dati della galleria del vento, avrebbe dovuto bastonare la concorrenza. La realtà in pista, però, è risultata molto diversa dalle analisi al computer e la W13 si è rivelata essere una delle peggiori monoposto della storia della casa teutonica. Afflitta da rimbalzi ad alte velocità per gran parte della stagione, ha ritrovato la quadra con la direttiva 039, pur rimanendo la terza forza nel mondiale.

Nel 2022, infatti, ha conquistato un solo trionfo con George Russell. Quest’ultimo ha messo in mostra una costanza straordinaria, finendo in top 5 in primi 9 GP e chiudendo in classifica davanti al 7 volte iridato. Nel 2023 Hamilton si sta rifacendo con gli interessi sul #63, ma è ancora distante anni luce dalle performance di Verstappen sulla leggendaria RB19.

Ferrari, il rifiuto di Lewis Hamilton

In questo scenario inaspettato di crisi, il #44 si sarebbe guardato intorno alla ricerca di una soluzione. L’unica reale alternativa era rappresentata, oltre alla strada del ritiro, dal passaggio alla Ferrari. Tutti i più grandi del passato, ad eccezione di Senna, si sono lasciati ammaliare dal fascino della Rossa. A quanto pare Lewis Hamilton, con estrema razionalità, ha preferito continuare con l’attuale team, declinando la proposta di Elkann. Ecco cosa dovete fare se volete mandare un messaggio al campione anglocaraibico.

Il suo contratto in scadenza a fine anno sarà presto rinnovato. Gli ultimi dettagli si stanno limando nella pausa estiva. L’insider del Cavallino, Leo Turrini, ha ribadito a FP.it quanto aveva già espresso Michael Schmidt di Auto Motor und Sport: “Hamilton era stato contattato personalmente da John Elkann. A me risulta abbia cortesemente risposto ‘No grazie’. E c’è da comprenderlo”.

Le performance della Rossa, infatti, si sono rivelate ben al di sotto delle aspettative. La SF23 è diventata la quarta forza del campionato 2023. La Mercedes W14 è risalita al secondo posto. La casa teutonica continuerà con l’attuale roster britannico, mentre a Maranello sembra sempre più vicino il rinnovo di Charles Leclerc.