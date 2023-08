Roberto Mancini e l’italiana che tutti sognano: che gioiello per il c.t.

Roberto Mancini ha modo di godersi una delle auto più belle del mondo che di sicuro non lo farà arrivare tardi agli allenamenti dell’Italia.

Sembra incredibile, ma alla fine i grandi c.t. che hanno fatto la storia del calcio italiano sono destinati a vivere di continui alti e bassi. Roberto Mancini ha regalato un momento di gioia assoluta, con il successo di Euro 2021 che rimarrà per sempre impresso nella mente dei tifosi.

Rare volte si era vista un’Italia così divertente e pimpante come in quell’edizione, con il bel gioco che a tratti ha permesso agli Azzurri di dominare gli avversari. Certo è che dopo quella bella parentesi è arrivata anche la clamorosa e inattesa eliminazione ai playoff del Mondiale 2022.

Ancora una volta dunque la compagine italiana non è stata in grado di ottenere il tanto atteso ritorno al Mondiale, subito dopo la debacle del 2018. Un periodo davvero nero per il calcio azzurro che vuole però rialzarsi.

Mancini è l’uomo giusto e anche a livello internazionale sta cercando di rifarsi, con la Nations League che si è chiusa al terzo posto. Ora c’è da chiudere il discorso qualificazione, cercando in tutti i modi di passare alla fase a gironi di Euro 2024, cercando di difendere il titolo.

Il ruolo del Mancio è sempre più importante in Nazionale e dunque non può di certo arrivare in ritardo agli allenamenti, non sarebbe di certo di buon esempio per i suoi ragazzi. Ecco dunque come mai l’ex tecnico dell’Inter ha avuto modo di acquistare una delle auto più belle al mondo.

Maserati Levante: Mancini sceglie il “Made in Italy”

Non mancano di certo le bellissime auto in tutta Italia e in particolare in Emilia. Roberto Mancini ha avuto modo di debuttare giovanissimo grazie alla forza del Bologna di voler puntare su quel ragazzino proveniente dalle Marche.

Fu un colpo vincente e Mancini dunque ha voluto ringraziare la città felsinea acquistando una Maserati, società che ha sede a Modena ma che è nata a Bologna. Nel suo garage il Mancio può vantare così una favolosa Levante, un Suv dalle dimensioni imponenti.

La sua lunghezza è di 501 cm, la larghezza di 198 cm e l’altezza di 169 cm e questo le dà così modo di essere una magnifica cinque posti. Al momento la società del Tridente ha deciso di dare vita a due modelli: uno con motore a benzina e il secondo con motore ibrido.

Le differenze portano la prima a presentarsi con un 6 cilindri da 3000 di cilindrata e con la possibilità di erogare un massimo di 430 cavalli. In questo modo la sua velocità di punta tocca così i 264 km/h. Il suo costo parte da una base di 133.400 Euro, di certo non poco, anche se c’è perfino la variante migliore.

Si tratta della Levante Trofeo, con i cavalli che passano a 581 e la velocità di punta a 302 km/h, ma anche il prezzo sale a 180 mila Euro. La più economica è invece la ibrida, con un 4 cilindri da 2000 di cilindrata e con 330 cavalli per picco di 240 km/h. Comunque abbia scelto di sicuro Mancini si può godere un gioiello su quattro ruote.