Quanto guadagna Charles Leclerc ogni minuto? La cifra vi farà impallidire

In un solo minuto l’alfiere della Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, percepisce una cifra che consente a molte persone, quotidianamente, di vivere.

I piloti per i rischi che corrono sono sempre tra gli sportivi più pagati al mondo. In Ferrari i driver godono di un trattamento reale. Nonostante la Rossa non vinca un titolo da oramai 15 anni, l’obiettivo è puntare sempre al massimo obiettivo. Per farlo a Maranello hanno bisogno dei migliori talenti. Charles Leclerc è cresciuto nell’Academy della Ferrari.

Da scommessa è diventato l’uomo simbolo della Scuderia. Questione di stile e non solo di risultati. Charles, infatti, ha conquistato 5 successi in 5 anni, un bottino ben al di sotto delle sue qualità. Avrebbe potuto con un’auto all’altezza del suo talento lottare sino alla fine, nel 2022, contro il coetaneo Max Verstappen per la conquista del mondiale. Dopo una discreta stagione in Alfa Sauber il driver monegasco fu selezionato dalla Ferrari per sostituire una leggenda come Kimi Raikkonen.

Pronti, via e già nel suo secondo appuntamento stagionale al volante della SF90 avrebbe potuto strappare una prima posizione. Mise in clamorose difficoltà un quattro volte campione del mondo come Sebastian Vettel, chiudendo la sua prima annata davanti al tedesco. La Scuderia di Maranello ha deciso di puntare su di lui per gli anni a venire, facendogli firmare il contratto più lungo di sempre.

Leclerc per due anni e mezzo non è salito sul gradino più alto del podio. Dopo i trionfi a Spa e Monza nel 2019 ha dovuto attendere il primo round del campionato 2022, in Bahrain, per conquistare un altro successo. Nella stessa annata ha registrato anche il suo primo grand chelem in Australia e ha vinto a Spielberg, superando in tre occasioni il campione del mondo, Max Verstappen.

I guadagni di Charles Leclerc

Leclerc, già nelle categorie minori, dimostrò un talento smisurato. Il classe 1997 è cresciuto con il compianto Jules Bianchi, ritrovando in lui una guida. Tra loro c’era un rapporto quasi fraterno. La scomparsa del ex driver della Marussia, insieme a quella di suo padre Herve, ha rappresentato un duro colpo per il numero #16.

Il driver ha corso, dopo i trionfi sui kart, in Formula Renault 2.0, gareggiando per il team britannico Fortec Motorsports. Dopo il titolo vinto in GP3, la FDA lo mise sotto contratto nel 2016. Nella categoria propedeutica alla F1 il driver si aggiudicò il massimo premio con la Prema Racing, in virtù di sette vittorie e dieci podi su ventidue gare. Ecco come contattare Charles Leclerc.

Nella categoria regina del Motorsport ha ottenuto 27 podi e 20 pole position in 114 start. Il suo stipendio, secondo quanto è emerso su Forbes, è pari a 23 milioni di dollari (12 milioni di dollari di parte fissa più 11 milioni di bonus). Per lui sembra già pronto un prolungamento contrattuale oltre il 2024. Al mese Charles guadagna 1.740.132,08 €, al giorno 57.209,82 €, il che vuol dire che in un minuto il pilota della Ferrari riceve quasi 40 euro, una cifra che per molti consente, quotidianamente, di vivere.