Come contattare Charles Leclerc? Potrai anche ricevere un suo autografo

Charles Leclerc è un idolo per i tifosi della Ferrari, ed ora c’è anche un modo per ottenere da lui un autografo. Ecco come fare.

La Ferrari vive un momento complesso, che a dire la verità, dura da tanti anni. Questo è un grande dispiacere per i tifosi, che da troppo tempo non gioiscono per la vittoria dei titoli mondiali. Le stesse sensazioni, se non peggiori, le prova anche Charles Leclerc, che era arrivato a Maranello carico di speranze nel 2019, ma che sino ad oggi, non ha praticamente vinto nulla, se non cinque gare, ma senza mai realmente lottare per il titolo mondiale.

La grande occasione era rappresentata dal 2022, con il Cavallino che aveva deciso di puntare tutto sul nuovo regolamento. Le prime gare erano state una grande illusione, con Charles che vinse in Bahrain ed in Australia, allungando in maniera importante in classifica. La gioia è però durata troppo poco, con Max Verstappen e la Red Bull che in poco tempo sono saliti in cattedra.

La Ferrari si è sciolta come neve al sole, ed ora è crollata nelle performance, ottenendo solo due podi nelle prime dieci gare del 2023, un brodino rispetto a quelle che erano state le promesse di inizio stagione. Frederic Vasseur ha tra le mani una situazione non facile, ed ora deve pensare al futuro.

La priorità, oltre a quella di ingaggiare tecnici di alto livello, dev’essere la conferma di Leclerc, il cui contratto andrà in scadenza alla fine del 2024. A quel punto, scadrà anche l’accordo con Carlos Sainz, ma è logico che la priorità è quella di tenere a Maranello l’asso monegasco.

Nonostante le poche vittorie ottenute, Charles è l’idolo delle folle, visto da tutti come il salvatore della patria, il ragazzo prodigio che, prima o poi, riporterà il mondiale in Italia. In molti sognano di poterlo incontrare, e nelle prossime righe, vi daremo qualche dritta su come poter ottenere un autografo dal vostro eroe. Ecco cosa dovete fare.

Leclerc, ecco come fare per contattarlo

Oggi vi sveleremo una curiosità che sicuramente farà felici tutti i fan di Charles Leclerc, di cui in pochi saranno a conoscenza. Recandovi sul sito web “allroadmanagement“, è possibile mandare una richiesta per poter contattare l’entourage del monegasco, cosa che vi permetterà di richiedere un autografo al vostro campione.

Per poterlo avere, è sufficiente scrivere al seguente indirizzo: ATTn Charles Leclerc presso Scuderia Ferrari, Viale Enzo Ferrari 27, 41053 Maranello (MO) Italia. Inoltre, per qualsiasi altra richiesta o curiosità sul vostro pilota preferito, c’è una scheda dati da completare, in modo da poter inoltrare un vostro messaggio ed esprimere il sostegno al #16.

A questo punto, avete la grande possibilità di avere un autografo della promessa di casa Ferrari, visto che ottenerlo in un week-end di gara è quasi impossibile. I piloti sono molto difficili da raggiungere nei giorni delle gare, con il paddock che è blindato ed aperto solo a pochi fortunati. Questa è la possibilità che stavate aspettando da tanto tempo.