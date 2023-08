In arrivo l’Alfa Romeo per l’Arma dei Carabinieri? E’ paurosa (VIDEO)

Il render del SUV Alfa Romeo Tonale per l’Arma dei Carabinieri ha mandato in tilt il web. Date una occhiata a questa speciale versione della Tonale.

Il legame tra l’Alfa Romeo e l’Arma dei Carabinieri risale al 1951 con il lancio della 1900 M “Matta”. Nel 1952 fu presentata la Gazzella che nell’ambito delle forze dell’ordine caratterizza la nozione di pronto intervento delle forze dell’ordine. Negli anni ‘60 arrivò il turno della Giulia, rimasta in servizio dal 1963 a 1968.

In seguito l’Alfetta, 90, 75, 155, 156 e 159 divennero delle vetture indispensabili per i Carabinieri. In epoca moderna, invece, la Giulia Quadrifoglio continua a dare il supporto civico sulle strade di tutti i giorni. L’Arma dei Carabinieri è stata dotata anche delle ultime Alfa Romeo Tonale Hybrid che rappresenteranno per molti anni il futuro delle auto di protezione. Il CEO dell’Alfa Romeo, Imparato, ha accolto con entusiasmo il lancio dei SUV.

Si è trattato di una grande innovazione per la casa di Arese con la versione ibrida (a benzina più la parte elettrica) capace di erogare una potenza di 163 cavalli con cambio automatico TCT a 7 rapporti. Come potete notare nel video in basso la livrea blu e rossa col tetto bianco presenta una blindatura per la protezione del personale. Il trasporto delle persone fermate avviene in una mono cellula. La sirena con i lampeggianti blu e con luci a led mette timore.

Tutti gli allestimenti del SUV del Biscione presentano allestimenti pensati per garantire il massimo comfort ai Carabinieri. Nell’alloggiamento c’è spazio per le armi, i giubbotti e tutti gli altri strumenti necessari per i militari. L’Alfa Romeo sta tornando ai fasti del passato, grazie ad una gamma sempre più ampia.

Alfa Romeo, potente Tonale dei Carabinieri

Il periodo più buio sembra ormai superato. A causa della crisi economica generale e di un listino piuttosto risicato l’Alfa Romeo ha avuto numeri negativi in passato. Inizialmente gli alfisti hanno storto anche il naso al lancio dei primi Sport Utility Veichle, ma con il passare del tempo la Stelvio e la Tonale sono diventate vetture molto in voga.

La versione definitiva della Stelvio ricorda il design bombato della Giulia ed è la prima ad essere equipaggiata con dei propulsori ibridi, sia di tipo mild che plug in, disponibili solo con cambio automatico. Tutti gli elementi caratteristici del Biscione, a partire dal classico disegno dei gruppi ottici sono esaltati in funzione della massima luminosità in strada.

Le vetture del Biscione hanno al proprio interno una strumentazione con i tipici elementi a cannocchiale. Sulla Tonale ha fatto il suo esordio il motore Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 1.5 litri benzina a ciclo Miller con turbo a geometria variabile da 160 CV e 240 N·m di coppia, con rapporto di compressione 12.5:1. Date una occhiata alla Tonale Veloce 2024.

Tommaso D’Amico sull’omonimo canale YouTube ha elaborato la super versione della Tonale pensata per l’Arma dei Carabinieri, proponendo un modello che esalta la potenza e la grinta del SUV del Biscione. Secondo quanto dichiarato dall’architetto e designer italiano la versione presenta al proprio interno sistemi di infotainment e connettività all’avanguardia.