Qual è la migliore Fiat Punto? Ecco la nostra risposta

La Fiat Punto è uno dei modelli più famosi del marchio di Torino, realizzata in varie versioni. Ecco la migliore di tutte.

Oggi vi parleremo di un confronto molto interessante, che riguarda la Fiat Punto nelle sue varie declinazioni, tra cui ce n’è una che spicca in maniera particolare. La prima generazione fu immessa sul mercato nel 1993, mentre la seconda fece il proprio debutto nel 1999. A quel punto, la casa di Torino entrò in grossa crisi.

Nel bel mezzo del rilancio, fu lanciata la Fiat Grande Punto, che arrivò nel 2005, per poi diventare Punto Evo nel 2009. A questo punto, andiamo a vedere quale tra di esse è la migliore di tutte in base al parere di chi l’ha provata e l’ha posseduta per tanti anni nel passato.

Fiat, ecco qual è la Punto migliore di tutte

Secondo ciò che abbiamo scovato nel mondo del web, in molti hanno giudicato la Fiat Punto Evo come la migliore di tutte. Stiamo parlando di quella che è stata prodotta a partire dal 2009, e si tratta della seconda versione della terza ed ultima generazione di questo modello di utilitaria, che era stata lanciata nel 2005, nel bel mezzo del rilancio del marchio voluto da Sergio Marchionne.

La Punto Evo fu commercializzata in Italia a partire dal 10 di ottobre del 2009, e l’obiettivo era quello di raccogliere l’eredità della Grande Punto, ovvero quella venuta al mondo nel 2005. Tuttavia, non la andò a rimpiazzare nella gamma, dove rimasero affiancate per molti anni. La Punto Evo è un profondo restyling della sua progenitrice, e misura 4,065 metri di lunghezza. C’è dunque un aumento di 3 centimetri sul modello precedente, mentre non cambiano larghezza, altezza e passo.

Il restyling della Grande Punto costò ben 220 milioni di euro, e per ciò che riguarda le modifiche più evidenti, le troviamo senza dubbi nel frontale. Il paraurti fu diviso da un grande fascione, destinato ad ospitare quella che è la targa della vettura. Nuova la fanaleria del tutto a tecnologia LED, con gli interni, che invece, sono stati del tutto ridisegnati, passando ad attrezzature più moderne.

Uno dei grandi punti di forza di questa Fiat Punto Evo fu la motorizzazione Natural Power, ovvero quella a GPL, che fu molto gradita alla clientela. Per ciò che riguarda i motori normali, invece, erano presenti i 1.3 Multijet, da 75 e 95 cavalli. Essi erano omologati Euro 5, ma arrivarono anche una nuova serie di motori benzina Multiair.

Esso consentiva una netta riduzione dei consumi, di circa il 10%, altro motivo di grande successo di questo modello. Anche le emissioni di anidride carbonica ne guadagnarono, visto che furono ridotte del 10%, mentre la potenza massima crebbe del 20%. Dunque, i passi in avanti furono davvero notevoli.

Nel 2012 venne poi presentata la Punto 2012, che è stata in produzione sino al 2018, e da quel momento in poi, la Punto è uscita dai progetti della casa di Torino. In molti sperano che, prima o poi, questo modello storico possa tornare in voga, ma al momento non c’è alcun progetto in merito.