Portiere ex Serie A distrugge la Lamborghini: il danno è devastante

Brutto incidente in strada per l’ex portiere di Serie A che ha riportato ingenti danni alla propria scintillante Lamborghini.

Sono moltissimi i giocatori che nel corso degli anni hanno deciso di acquistare una Lamborghini, in assoluto uno dei marchi più incredibili di sempre. La casa di Sant’Agata Bolognese infatti ha dimostrato nella propria storia di poter dare vita ad alcune delle auto più potenti e prestazionali di sempre.

Si trattano di auto che però non sono semplici da guidare, soprattutto se messe nelle mani di giovani ragazzi pieni di vita e di energie come i calciatori. Lo ha scoperto a proprie spese anche il portiere argentino Sergio Romero.

Nella sua carriera non è mai riuscito a imporsi in grandi squadre, con il massimo che è stato il ruolo di vice De Gea al Manchester United. In Italia lo abbiamo apprezzato soprattutto con la maglia della Sampdoria, mentre a Venezia è stato molto più negativo.

La sua avventura sulla Laguna è stata infatti dimenticabile e senza grossi spunti, per questo motivo ha deciso di tornare quest’anno nella sua Argentina al Boca Juniors. Se con i club non ha mai del tutto brillato è in nazionale che si trasformava.

Il numero uno sudamericano infatti è stato uno dei grandi protagonisti della leggendaria cavalcata dell’Albiceleste fino alla finale del Mondiale del 2014. Le sue parate nella semifinale contro l’Olanda sono ancora nella storia, peccato che in finale vinse la Germania.

Questo suo grande curriculum in nazionale gli ha dato spesso modo di poter firmare dei ricchissimi contratti, ecco come mai ha potuto fare proprio una Lamborghini. Purtroppo il Chiquito ha vissuto anche un bruttissimo momento a bordo del veicolo.

Romero si schianta in Lamborghini: ecco cosa è successo

A riportare del violento incidente che ha visto coinvolto Sergio Romero è stato il Mirror. Il noto giornale inglese infatti ha parlato del portiere come del protagonista di un grave scontro automobilistico a bordo della sua Lamborghini.

Il ragazzo si trovava infatti sulla Carrington Spur, quando ormai mancavano solo pochi metri all’arrivo al centro sportivo del Manchester United. Purtroppo per lui però la vicenda è terminata nel peggiore dei modi, infatti ha perso il controllo della vettura e si è schiantata contro degli alberi accanto alla carreggiata.

Il risultato è stato catastrofico, infatti il costo di quell’auto è di circa 200 mila Euro, e con tutta probabilità non c’era più nulla da fare. La rottamazione diventava così l’unica possibilità per questa auto e Romero dovette cambiare vettura.

Quello che però fu incredibile di questa vicenda è che non solo Romero non si fece nulla, per fortuna, ma anche come il ragazzo, non appena sistemò la vicenda con il carroattrezzi, si diresse verso il centro sportivo per allenarsi.

Quel giorno dunque, se non ci fosse stato l’incidente in auto, sarebbe stata una mattina come tante altre per Sergio Romero. Non sappiamo dire se ora ha deciso di continuare la propria storia d’amore con la Lamborghini, ma nel caso avrà sicuramente dovuto cambiare modello.