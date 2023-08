F1, infortunio in casa Mercedes: dovrà saltare il GP di Monza?

La squadra teutonica ha postato sui social media una immagine imprevista. Il team Mercedes Petronas F1 dovrà gestire una nuova grana.

La Mercedes sta attraversando un periodo di difficoltà in F1 a seguito dell’ennesimo progetto fallimentare. Il 2023 avrebbe dovuto essere l’anno della svolta, dopo i problemi riscontrati con la wing car W13. Dopo 8 anni di successi consecutivi i fari erano puntati sulla squadra che nel corso della sua storia ha ottenuto la più lunga striscia di vittorie consecutive nella categoria regina del Motorsport.

Nel 2022 la Stella a tre punte aveva rimesso piede sul primo gradino nel podio nel finale di stagione, grazie alla grande prestazione di George Russell in Brasile. Quest’ultimo aveva vinto la Sprint Race, confermandosi anche in gara.

Nel 2023, invece, il giovane di King’s Lynn ha fatto una fatica tremenda a trovare il feeling ideale con la nuova monoposto. GR63 strappato una terza posizione in Spagna, non riuscendo poi a trovare quella continuità che aveva caratterizzato le prestazioni al volante della pessima W13.

L’ex pilota della Williams è, in coabitazione con Charles Leclerc, al quinto posto a quota 99 punti. A tenere alta la bandiera del team con sede a Brackley ci ha pensato il veterano Lewis Hamilton. Dopo aver ricaricato le batterie a seguito della terribile beffa patita ad Abu Dhabi nel 2021, in questo campionato il #44 ha messo in luce lampi da vero fenomeno.

L’anglocaraibico ha conquistato due terze posizioni e due medaglie d’argento, celebrando anche la sua centoquattresima pole position in carriera sul tracciato ungherese. Mai nessun pilota nella storia della F1 era stato in grado di ottenere un simile quantitativo di partenze al palo sullo stesso tracciato.

La Mercedes, nonostante l’assenza del rimbalzi ad alte velocità, non ha riscontrato prestazioni di alto profilo a causa di una filosofia progettuale sbagliata. In corso d’opera hanno portato in pista una versione B della W14, pur non riuscendo ad accrescere il livello di competitività rispetto ai rivali della Red Bull Racing. Il team principal Toto Wolff è consapevole che ci vorrà ancora molto tempo per rivedere in pista una Mercedes in lotta per il mondiale come nel 2021.

Infortunio per l’uomo chiave Mercedes

Per ritrovare la quadra la presenza al 100% di Toto Wolff è essenziale. Al termine dell’ultima tappa prima della pausa estiva il t.p. ha dichiarato che avrebbe pensato tanto al Motorsport. Il distacco dalla vetta è preoccupante. Nella passata stagione il team anglotedesco ha chiuso al terzo posto alle spalle anche della Ferrari, ma in questa annata sono i favoriti per la seconda piazza.

Mercedes have confirmed to PlanetF1 that Toto Wolff has fractured his elbow in a cycling accident while on holiday 😬 Get well soon Boss 🙏 pic.twitter.com/KPRpdo9k3S — Mercedes-AMG F1 News (@MercedesNewsUK) August 6, 2023

Wolff si è ritrovato in una inedita situazione, dovendo ricostruire dalle fondamenta un team che era abituato solo a vincere. Quando ha preso le redini della casa di Stoccarda, infatti, l’operato dei tecnici precedenti in F1 gli aveva spianato la strada. Ora le difficoltà sono molteplici in pista e non è la sola brutta notizia per l’austriaco. E’ stato, infatti, ritratto da sua moglie Susie con una fasciatura rigida al gomito sinistro dopo una pesante caduta in mountain bike che gli ha causato la frattura dell’articolazione. Non ci dovrebbero essere problemi però per vederlo a Monza.