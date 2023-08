MotoGP, la Yamaha di Quartararo finisce in pezzi: immagini agghiaccianti

E’ stato un weekend amarissimo per il campione del mondo 2021, Fabio Quartararo. La sua M1 è divenuta irriconoscibile dopo un contatto nel GP di Inghilterra.

La nona tappa del campionato del mondo 2023 verrà ricordata per gli innumerevoli colpi di scena che hanno condizionato la cavalcata degli interpreti più noti del Paddock. Pronti, via e davanti a tutti, dalla prima casella, è scattata sempre una moto di Borgo Panigale. Il poleman Marco Bezzecchi è partito bene, ma si è steso nel tentativo di tenere il passo del leader Pecco Bagnaia.

L’altro rivale del campione in carica, Jorge Martin ha subito fatto un lungo al via, dopo un contatto con Binder, costringendolo ad una disperata rimonta. Il centauro del team Pramac è stato bravo a risalire in sesta posizione, ma il distacco in classifica dal n.1 è aumentato. Out anche il vincitore della Sprint Race, Alex Marquez, per un problema al cambio. Le sorprese hanno riguardato anche il fratello maggiore in sella ad una sempre più squinternata RC213V ed un affannato Enea Bastianini.

I due si sono toccati nelle concitate fasi con pista bagnata ed entrambi hanno dovuto alzare bandiera bianca. E’ finito, velocemente, in ghiaia anche Joan Mir, teammate del #93 in Hrc. Quando si pensava di aver assistito già alla parte peggiore della gara, le immagini hanno indugiato sulla Yamaha M1 di Fabio Quartararo scarenata dopo un tocco con la Ducati di Luca Marini. L’immagine in basso postata su IG dal rider francese parla chiaro.

Fabio Quartararo, una sfortuna dopo l’altra

E’ un periodo complessissimo della carriera del francese. Dopo aver sfiorato il secondo riconoscimento di fila, El Diablo è piombato in una crisi senza precedente in MotoGP, occupando l’undicesima posizione in graduatoria con sol 65 punti. Il suo teammate, Franco Morbidelli, non ha fatto molto peggio (6 punti in meno) ma è stato appiedato per la prossima annata dalla casa di Iwata. Al suo posto nel 2024 correrà l’attuale alfiere della Honda LCR, Alex Rins.

From P22 till P7, unfortunately a contact with another rider made fall my fairing… tough weekend but we give our best and new challenge for next race in Austria 🇦🇹 pic.twitter.com/4FylAMgjKz — Fabio Quartararo (@FabioQ20) August 6, 2023

Dopo una terrificante Sprint Race di Silverstone bagnata, il nativo di Nizza si è ritrovato a centro gruppo nel GP. In piena bagarre per la settima posizione il centauro è incappato in una caduta assurda. La carena si è staccata e si è infilata sotto la M1. Oggi avrebbe potuto approfittare del DNF di molti suoi rivali per recuperare punti, ma è stato costretto a rientrare ai box, saltare su una moto con mescole da bagnato e ha chiuso con un solo punticino in quindicesima posizione.

“Sino alla caduta è stata una corsa piuttosto positiva – ha affermato Fabio Quartararo ai microfoni di Canal + – Credo che avremmo potuto fare un po’ meglio. Partire ventiduesimo, essere settimo, battagliare per il sesto posto, è stato bello. Dopo, conosciamo i nostri punti negativi, ma purtroppo è così. Penso che avremmo potuto fare qualcosa di buono, quindi è davvero un peccato“. La gara è stata vinta da Aleix Espargaró davanti a Pecco Bagnaia e Brad Binder.